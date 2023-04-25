Родственники гигантских вирусов. В океане обнаружили странные вирусы, не похожие ни на что прежде

Странные по своей природе и невиданные прежде вирусы назвали "мирусвирусами".

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Мир полон причудливых сюрпризов, с которыми постоянно сталкиваются исследователи. На этот раз им посчастливилось обнаружить совершенно новый тип вируса, который обитает на освещенной солнцем поверхности морей и океанов, пишет IFLScience.

Невиданные прежде вирусы ученые назвали "мировирусами" (Mirusviricota), что в переводе с латыни означает "чудесный" или странный. Такое название обусловлено тем, что эти микробы связаны как с гигантскими, в прямом смысле слова, вирусами, так и с вирусами герпеса. Теперь исследователи полагают, что данная находка сможет пролить свет на историю развития вируса герпеса.

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В новом исследовании ученые из Французского национального центра научных исследований подробно описали открытие мировирусов и объяснили, что они принадлежат к царству, называемому дуплоднавириями. Это царство представляет собой большой тип двухцепочечных ДНК-вирусов, которые, в том числе включают в себя и вирусы герпеса.

К счастью для человечества, мирусвирусы не представляют для нас угрозы, их действие, как правило, направлено на заражение одноклеточного планктона. Однако ученые предполагают, что данное открытие заставляет предположить, что предки герпесвирусов некогда заразили морские одноклеточные организмы. А это, по сути, весьма скромное начало, учитывая, что с тех пор герпесом удалось заразить половину человечества.

Ученые также выяснили, что эволюционное наследие только что открытых вирусов восходит к герпесвирусам, большинство генов мирусвирусов также схожи с действительно гигантскими вирусами. И все же ученые полагают, что эта группа ранее не виданных вирусов достаточно уникальна.

По словам автора исследования, эксперта по микробной экологии Тома Дельмонта, открытие Mirusviricota является еще одним напоминанием о том, что мы все еще не осознали всю экологическую и эволюционную сложность даже самых распространенных двухцепочечных ДНК-вирусов, находящихся в ключевых системах, например, на поверхности океанов и морей.

Отметим, что новые вирусы были обнаружены в результате анализа образцов, собранных экспедицией Tara Ocean. В рамках этого проекта было собрано более 35 тысяч образцов вирусов, водорослей и планктона из двух сотен различных мест по всему миру.

Ученые отмечают, что еще многое предстоит понять о мирусвирусах. В дальнейшем их еще предстоит культивировать, а затем изучить в других средах обитания, кроме морей и океанов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пробудили вирус, "спящий" в вечной мерзлоте последние почти 50 тысяч лет.