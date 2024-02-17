Когда плесень не помеха: какие продукты все еще можно употреблять, а какие опасны

Эксперт рассказал, какие продукты можно употреблять, несмотря на появление пятен плесени, а от каких следует незамедлительно избавиться.

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Когда речь идет о безопасности пищевых продуктов, многие придерживаются старого правила: если сомневаешься, выброси продукт. Однако эксперты предупреждают, что порой эта стратегия может заставить нас выбрасывать продукты еще до того, как это действительно необходимо, пишет Daily Mail.

Чтобы избежать бессмысленной траты денег на продукты и не подвергать свое здоровье опасности, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, доктор Кейт Шнайдер рассказала, когда пятна на продуктах питания действительно являются угрозой, а когда их все же можно спасти.

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Известно, что вредные бактерии, такие как кишечная палочка, не растут на продуктах питания, эксперты советуют потребителям проявлять бдительность в отношении изменения цвета и текстуры, которые могут свидетельствовать об окончании срока пригодности.

Одним из ярких индикаторов испорченных продуктов является плесень — тип пушистого грибка, который естественным образом образуется на пищевых продуктах и играет важную роль в разложении и гниении. Этот грибок размножается путем производства спор, которые способны распространяться по воздуху, а лучше всего развиваются в теплой и влажной среде.

Однако, по словам доктора Шнайдера, далеко не все плесени являются патогенными: некоторые из них действительно могут выделять токсины, но это не всегда так. Существуют также типы плесени, которые совершенно безвредны для человека — в таком случае их можно просто удалить. Однако другие могут выделять микотоксины, которые в последствии могут вызвать расстройство кишечника, рвоту, а в худшем случае — привести к повреждению органов и даже развитию рака.

Наиболее распространенными видами плесени, выделяющими микотоксины являются:

виды Aspergillus;

виды Penicillium;

Fusarium verticillioides;

Fusarium proliferatum.

Доктор Шнайдер отмечает, что к образованию микотоксинов склонны некоторые виды сыров, в особенности мягкие и полумягкие, так как они содержать относительно высокое количество влаги — то есть предоставляют идеальную среду для роста плесени. В результате эксперт советует не употреблять такие сыры как горгонзола или моцарелла, если на них появилась плесень.

Дела обстоят немного лучше, если речь идет о твердых сырах? В таком случае разрешается отрезать несколько сантиметров сыра, чтобы спасти остатки продукта и избежать образования плесени. Доктор Шнайдер отмечает, что твердые сыры могут храниться 3-4 недели после открытия, при условии правильного хранения. В то же время мягкие сыры, как правило, не следует хранить больше 7 дней после открытия.

Некоторые продукты, такие как твердые сыры и шоколад, можно спасти, отрезав пару сантиметров по периметру формы Фото: Daily Mail

Другой вид плесени, которая также может расти на пищевых продуктах — черная плесень (Stachybotryschartarum). Этот вид является токсичным и опасным, как правило, именно черная плесень производит микотоксины во фруктах и овощах, хранящихся во влажной среде. Как правило, такой вид плесени проявляется в виде черных пятен на фруктах и овощах, чаще всего на помидорах.

По словам Шнайдер, воздействие этих микотоксинов на человека может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе:

проблемам с дыханием;

аллергическим реакциям;

раздражению кожи;

неврологическим симптомам;

повреждению органов.

Еще одним продуктом, подверженным возникновению плесени является хлеб. Как правило, на нем образуется плесень Rhizopus stolonifer, проявляющаяся в виде белых или сероватых пятен. Увы, этот вид плесени быстро распространяется и может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием, а потому эксперт не советует пытаться спасать заплесневевшие кусочки хлеба — лучше избавиться от них.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.