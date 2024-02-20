Попались на серенадах: крупнейшая популяция гиббонов Скайуокера скрывалась от ученых годами (видео)

Исследователям удалось рассекретить месторасположения крупнейшей в мире популяции гиббонов Скайуокера — все это время им удавалось скрываться от ученых.

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В 2017 году ученые обнаружили в Китае популяцию гиббонов, которую позже признали отдельным видом и назвали в честь Люка Скайуокера из "Звездных войн". Известно, что в Китае обитала лишь небольшая популяция из 150 особей, однако ученые подозревали, что этот вид можно встретить и в других местах, но не могли найти доказательств, пишет IFLScience.

Известно, что гиббоны Скайуокера не умеют плавать, а потому реки часто определяют их места обитания — в результате ученые предположили, что гиббоны этого вида могут обитать в соседней Мьянме. Чтобы попытаться разыскать скрытных животных, группа полевых исследователей установила системы акустического мониторинга в регионах между реками Н'Май Кха и Иравади на западе и рекой Салуин на востоке.

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Авторы исследования отмечают, что ежедневные утренние песни гиббонов Скайуокера являются отличительной характеристикой этого вида, а потому их легко отыскать по серенадам, которые они поют своим партнерам. Таким образом команда пришла к выводу, что поиск этих характерных звуков — надежный способ найти доказательства присутствия этого вида.

К счастью, ученым повезло обнаружить песни гиббонов, а затем они собрали пережеванные растения и фрукты, которые животные выбрасывали. Команда провела анализ ДНК и подтвердила, что на этой территории действительно проживают гиббоны Скайуокера.

По словам старшего автора исследования Тьерра Смайли Эванса, в ходе исследования ученым удалось генетически идентифицировать 44 новые группы гиббонов Скайуокера в Мьянме. Увы, до сих пор точно неизвестно, сколько именно животных входит в эти 44 группы, однако предыдущие оценки предполагали, что на этой территории может обитать до 65 000 особей.

В то же время ученые обеспокоены тем, что количество гиббонов Скайуокера на этой территории может резко сокращаться. К такому выводу исследователи пришли, опросив жителей 12 близлежащих деревень. Результаты показывают, что гиббонам грозит множество различных опасностей, в том числе:

охота;

утрата среди обитания.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что представителей этого вида стоит классифицировать как таких, которые находятся под угрозой исчезновения. По словам Нгве Лвина, который возглавил группу полевых исследований, они с коллегами надеются, что собранные ими данные в дальнейшем позволят восстановить среду обитания гиббонов Скайуокера, а также защитить вид от истребления.

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