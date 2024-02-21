Неизвестная жизнь гребешков: "хлопают" двумя сотнями глаз лишь в соленой воде (видео)

Исследователи рассказали о том, как морские гребешки живут в океане, и некоторые из фактов их биографии кажутся весьма шокирующими.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является одной из самых странных сред обитания на планете: под толщей воды скрывается множество существ, от крошечных осьминогов до гигантских китов. Также в водах океана обитают и такие удивительные существа, как морские гребешки, пишет IFLScience.

Вы, вероятно, встречали гребешки в меню ресторанов или на прилавках магазинов, но, что это такое и как они живут в толще воды, прежде чем попасть на стол к людям. Исследователи рассказали несколько удивительных фактов об этих морских обитателях, и некоторые из них действительно могут шокировать.

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Гребешки являются морскими двустворчатыми моллюсками в большинстве своем из семейства Pectinidae, которое насчитывает около 50 родов и подродов, а также более 400 видов. Раковина гребешка состоит из двух частей и, как правило, имеет веерообразную форму с шарниром и двумя створками. Поверхность ракушек морских гребешков может быть гладкой или шероховатой.

Морские гребешки проводят свою жизнь внутри панциря: их тело состоит из приводящей мышцы и ярко-оранжевого участка, также называемого коралла. Исследователи отмечают, что обе части гребешка съедобны, однако в ресторанах, как правило, подают именно белые части гребешка.

Одним из наиболее удивительных фактов о гребешках является то, что у каждого из них по 200 глаз, которые могут видеть одновременно как периферийным, так и узким обзором, используя систему вогнутых зеркал. Например, исследование 2017 года показало, что каждый из глаз гребешков состоит из более чем 100 000 квадратных зеркальных плиток, а все эти глаза расположены по краю мантии, о чем свидетельствуют данные Музея естественной истории Карнеги.

Некоторые гребешки, подобно другим двустворчатым моллюскам, предпочитают оставаться на морском дне или зарываться в песок. Однако, если гребешки чувствуют угрозу они, в действительности, могут передвигаться достаточно быстро, соединяя верхнюю и нижнюю части панциря.

Исследователи отмечают, что гребешки являются фильтраторами, а потому питаются фитопланктоном, водорослями и другими мелкими организмами из толщи воды. Любопытно, что разнообразные виды морских гребешков можно встретить по всему земному шару, однако они могут жить лишь в соленой воде.

Как правило, морские гребешки обитают на глубине от 30 до 91 метра под толщей волы, а самыми крупными считаются флюгерные гребешки (Patinopecten caurinus), которые могут вырасти до 30 сантиметров в диаметре — они встречаются на песчаном и гравийном морском дне от северной Аляски до Калифорнии.

Самки морских гребешков могут производить сотни миллионов икринок за год, которые выбрасываются в толщу воды для оплодотворения. При этом, некоторые гребешки, в том числе заливной гребешок (Argopecten irradians), бывают как самцами, так и самками и способны производить как яйцеклетки, так и сперму.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего моллюска, которого считали вымершим: воскрес из мертвых спустя 40 тысяч лет.