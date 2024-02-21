Неожиданное открытие на карликовых планетах Солнечной системы: что скрывается под их корой

Ученые провели исследование двух карликовых планет, Эрида и Макемаке, и пришли к выводу, что они не такие холодные, как кажется.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, использовали космический телескоп Уэбб для изучения двух карликовых планет в поясе Койпера за орбитой Плутона. Новые данные показывают, что карликовые планеты Эрида и Макемаке хранят под своей ледяной корой секрет, пишет ScienceAlert.

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Две карликовые планеты Эрида и Макемаке находятся в поясе Койпера, который является регионом во внешней части Солнечной системы, наполненным ледяными телами. Обе карликовые планеты меньше Плутона по размеру и находятся дальше от Солнца.

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Если Плутон имеет диаметр 2376 км и находится в 39 раз дальше от Солнца, чем Земля, то Эрида имеет диаметр 2326 км и расположена на расстоянии в 68 раз дальше от Солнца, чем Земля. Макемаке имеет диаметр 1430 км и находится на расстоянии в 45 раз дальше, чем наша планета от Солнца.

Карликовая планета Эрида. Иллюстрация Фото: ESO/L. Calçada

Исследование таких далеких объектов является тяжелым занятием, но астрономам помог космический телескоп Уэбб. Новые наблюдения указывают на то, что под ледяной корой двух карликовых планет находится океан из жидкой воды, которые может быть даже пригодным для жизни.

К такому выводу ученые пришли после изучения метанового льда, которым покрыты эти далекие миры. Оказалось, что метан на поверхности имеет внутреннее происхождение, что предполагает наличие горячего ядра, которое и создает нужную среду для существования океанов.

Карликовая планета Макемаке. Иллюстрация Фото: wikipedia

Метан является углеводородом, то есть он образуется из одного атома углерода и четырех атомов водорода. Эти атомы могут иметь разные изотопы, то есть в их ядрах количество нейтронов отличается от количества в обычных атомах водорода и углерода.

Считалось, что ледяная поверхность карликовых планет сохранилась в неизменном виде в течение миллиардов лет. Если метан на поверхности двух миров сохранился еще с момента создания Солнечной системы 4,5 млрд лет назад, то он должен иметь определенное соотношение между изотопом водорода дейтерием и обычным водородом, а также соотношение изотопов углерода. Но это соотношение отличалось от того, что можно было ожидать.

Сравнение размеров Эриды и Макемаке. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Ученые пришли к выводу, что метан на поверхности двух миров, который оказался моложе, чем метан, находившийся там миллиарды лет, образовался в недрах карликовых планет, а затем был выброшен наружу. Это могло произойти в результате внутреннего нагрева, которое создает горячее ядро карликовых планет. А наличие горячих ядер предполагает существование теплых океанов из жидкой воды под ледяной поверхностью. И эти океаны могут быть даже пригодными для жизни.

Ученые считают, что выброс метана из недр Эриды и Макемаке происходил относительно недавно по космическим меркам и это указывает на внутреннюю активность двух миров.

Сейчас ученые считают, что на некоторых спутниках Юпитера и Сатурна под поверхностью также есть океаны. Если будет подтверждено наличие океанов на мирах в поясе Койпера, то это будет означать, что внешняя часть Солнечной системы не такая негостеприимная, как предполагается.

Фокус уже писал о том, что астрономы сделали подобное открытие на спутнике Сатурна под названием Мимас. Исследование предполагает наличие там подземного огромного океана из воды.

Что касается пояса Койпера, то сейчас его исследованием занимается космический аппарат "Новые горизонты". Как уже писал Фокус, новые данные показывают, что этот регион намного больше, чем считалось ранее.