Несподіване відкриття на карликових планетах Сонячної системи: що ховається під їхньою корою

Вчені провели дослідження двох карликових планет, Еріда і Макемаке, і дійшли висновку, що вони не такі холодні, як здається.

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Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Icarus, використовували космічний телескоп Вебб для вивчення двох карликових планет у поясі Койпера за орбітою Плутона. Нові дані показують, що карликові планети Еріда і Макемаке зберігають під своєю крижаною корою секрет, пише ScienceAlert.

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Дві карликові планети Еріда і Макемаке розташовані в поясі Койпера, який є регіоном у зовнішній частині Сонячної системи, наповненим крижаними тілами. Обидві карликові планети менші за Плутон за розміром і розташовані далі від Сонця.

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Якщо Плутон має діаметр 2376 км і розташований у 39 разів далі від Сонця, ніж Земля, то Еріда має діаметр 2326 км і розташована на відстані у 68 разів далі від Сонця, ніж Земля. Макемаке має діаметр 1430 км і перебуває на відстані в 45 разів далі, ніж наша планета від Сонця.

Карликова планета Еріда. Ілюстрація Фото: Эрида

Дослідження таких далеких об'єктів є важким заняттям, але астрономам допоміг космічний телескоп Вебб. Нові спостереження вказують на те, що під крижаною корою двох карликових планет міститься океан із рідкої води, який може бути навіть придатним для життя.

Такого висновку вчені дійшли після вивчення метанового льоду, яким вкриті ці далекі світи. Виявилося, що метан на поверхні має внутрішнє походження, що передбачає наявність гарячого ядра, яке і створює потрібне середовище для існування океанів.

Карликова планета Макемаке. Ілюстрація Фото: wikipedia

Метан є вуглеводнем, тобто він утворюється з одного атома вуглецю та чотирьох атомів водню. Ці атоми можуть мати різні ізотопи, тобто в їхніх ядрах кількість нейтронів відрізняється від кількості у звичайних атомах водню та вуглецю.

Вважалося, що крижана поверхня карликових планет збереглася в незмінному вигляді протягом мільярдів років. Якщо метан на поверхні двох світів зберігся ще з моменту створення Сонячної системи 4,5 млрд років тому, то він повинен мати певне співвідношення між ізотопом водню дейтерієм і звичайним воднем, а також співвідношення ізотопів вуглецю. Але це співвідношення відрізнялося від того, що можна було очікувати.

Порівняння розмірів Еріди та Макемаке. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Вчені дійшли висновку, що метан на поверхні двох світів, який виявився молодшим за метан, що перебував там мільярди років, утворився в надрах карликових планет, а потім був викинутий назовні. Це могло статися внаслідок внутрішнього нагріву, який створює гаряче ядро карликових планет. А наявність гарячих ядер передбачає існування теплих океанів з рідкої води під крижаною поверхнею. І ці океани можуть бути навіть придатними для життя.

Вчені вважають, що викид метану з надр Еріди і Макемаке відбувався відносно недавно за космічними мірками і це вказує на внутрішню активність двох світів.

Наразі вчені вважають, що на деяких супутниках Юпітера і Сатурна під поверхнею також є океани. Якщо буде підтверджено наявність океанів на світах у поясі Койпера, то це означатиме, що зовнішня частина Сонячної системи не така негостинна, як припускають.

Фокус уже писав про те, що астрономи зробили подібне відкриття на супутнику Сатурна під назвою Мімас. Дослідження передбачає наявність там підземного величезного океану з води.

Що стосується пояса Койпера, то зараз його дослідженням займається космічний апарат "Нові горизонти". Як уже писав Фокус, нові дані показують, що цей регіон набагато більший, ніж вважалося раніше.