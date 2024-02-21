Похожа на Землю. Обнаружена скоростная планета: год здесь длится менее одного земного дня

Новая планета немного больше Земли по размеру, но ее масса намного больше земной.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы обнаружили новую планету, которая имеет очень большую скорость вращения вокруг своей звезды. При этом планета является самой большой в своем классе и имеет очень странную атмосферу, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили сразу две планеты, TOI-1347b и TOI-1347c которые вращаются вокруг звезды TOI-1347. Эта звезда немного меньше Солнца и имеет немного меньшую массу. Но обе планеты находятся настолько близко к звезде, как ни одна планета в Солнечной системе.

Важно

Вокруг Земли вращаются мини-Луны: помогут превратить человека в межпланетный вид

Ученые выяснили, что планета TOI-1347b делает полный оборот вокруг своей звезды всего 20 часов и 24 минуты, то есть 1 год здесь продолжается меньше, чем сутки на Земле. Возраст планет оценивается в диапазоне от 1 до 1,8 млрд лет, то делает их относительно молодыми по сравнению с Землей, которой 4,5 млрд лет.

В нашей галактике существует много планет, которые вращаются очень близко к своим звездам, но в основном это газовые гиганты, принадлежащие к классу горячие Юпитеры. Они могут удерживать атмосферу благодаря огромной массе.

Что касается планеты TOI-1347b, то она имеет чрезвычайно короткий орбитальный период и является самой массивной планетой среди известных скоростных миров, размер которых меньше, чем 2 диаметра Земли. TOI-1347b больше Земли в 1,8 раз по размерам, но ее масса в 11 раз больше земной. Что касается TOI-1347c, то она то же большая, но имеет меньшую массу, но точных параметров у ученых пока нет.

Что касается планеты TOI-1347b, то она имеет чрезвычайно короткий орбитальный период и является самой массивной планетой среди известных скоростных миров, размер которых меньше, чем 2 диаметра Земли. TOI-1347b больше Земли в 1,8 раз по размерам, но ее масса в 11 раз больше земной Фото: ESO

Примерно вокруг одной из 200 звезд, похожих на Солнце в нашей галактике, можно обнаружить такие скоростные планеты, которые очень быстро вращаются вокруг своих звезд. Они, в отличие от горячих Юпитеров, каменистые и очень плотные, а если и имеют атмосферу, то она являет собой остаток первичного материала, из которого была создана звездная система. И такая атмосфера исчезает через примерно 100 млн лет после образования планеты.

Но самое удивительное на каменистой планете TOI-1347b то, что она скорее всего имеет плотную атмосферу. Ученые считают, что она не состоит из водорода и гелия, как газовые гиганты и не является первичным материалом звездной системы. Ведь как уже было сказано выше, такая атмосфера должна была давно исчезнуть. Ученые предполагают, что атмосфера планеты "высокую среднюю молекулярную массу".

Это значит, что планета может иметь облака из горячего песка или расплавленную поверхность, которая извергает в атмосферу такие химические элементы, как натрий. Ученые планируют продолжить наблюдение за интригующим миром с помощью космического телескопа Уэбб.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали неожиданное открытие на карликовых планетах Солнечной системы. Исследование предполагает, что под ледяной корой этих миров находится теплый океан.