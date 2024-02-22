Кусочки пластика найдены в древней горной породе: как они туда попали (фото)

Исследователи обнаружили крошечные фрагменты пластика в древних породах, что значительно усложнило жизнь геологов.

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История производства пластмасс началась в 1855 году, со временем эта отрасль продолжала развиваться, пока производство пластика значительно не ускорилось в начале 1950-х годов. Сегодня микропластик стал бичом Земли и "визитной карточкой человечества": крохотные фрагменты уже были обнаружены в животных, отдаленных ледяных шапках, океанах и телах самих людей, пишет Science Alert.

Но новое исследование команды Латвийского института водной экологии и международной группы исследований показывает, что фрагменты пластика также просачиваются сквозь слои горных пород. Ранее ученые считали, что микропластик можно использовать в качестве маркировки отправной точки для определения официального начала формирования человеком поверхности планеты, известного как антропоцен. Но новые результаты показывают, что это невозможно.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на отложениях трех озер, которые ранее были тщательно изучены и датированы. Это позволило команде быть уверенной, что более мелкие пластиковые частицы достигли более старых слоев пород. По словам соавтора исследования, эколога Инты Диманте-Деймантовица, результаты оказались относительно одинаковыми для всех трех озер, несмотря на их отдаленности от урбанизированных районов и уровня доступа населения к ним.

Были проанализированы осадки из трех озер Фото: Science Advances

Каждый обнаруженный учеными образец был датирован от современности до начала 1700-х годов. При этом частицы микропластика были обнаружены в образцах со всех участков — в общей сложности было идентифицировано 14 типов пластика, в том числе:

полиамид (используется в нейлоне);

полиэтилен (упаковка);

полиуретан (пенопласты и волокна);

поливинилацетат (используется в клеях).

Авторы исследования считают, что их результаты являются яркой демонстрацией того, что микропластик движется вниз сквозь профили отложений. Предполагается, что причины этого движения могут быть самыми разными, в том числе могут влиять:

типы осадочного материала;

типы микропластика;

условия окружающей среды.

Увы, ученые полагают, что человечество теперь находится на этапе, когда мы попросту не можем уйти от микропластика. При этом нам все еще до конца неизвестно, как он влияет на здоровье человека и планеты в целом. Одно можно сказать точно — крохотные частицы намного более распространены, чем мы считали ранее.

Статистика свидетельствует о том, что лишь около 9% всего когда-либо произведенного пластика перерабатывается, а 12% сжигается, что приводит к выводу, что более 6 миллиардов метрических тонн пластиковых отходов потенциально могут попасть в окружающую среду.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти.