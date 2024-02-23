Материал, который использовали еще древние египтяне: почему гранит актуален уже тысячи лет

Даже римляне, завоевав Египет, полюбили гранит. Они широко использовали его для монолитных колонн в некоторых своих самых знаковых зданиях, таких как Пантеон и Форум Траяна.

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Когда вы слышите о граните, вы можете представить себе изысканные кухонные столешницы, но история гранита гораздо глубже. Эта горная порода, рожденная в расплавленной мантии Земли, не только эстетически привлекательна, но и играла решающую роль на протяжении всей истории, пишет IFLScience.

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Более 40 процентов габаритного камня, который добывается в карьерах, — это гранит. Измельченный гранит находит свое место в строительных материалах, используемых в дорожных и инфраструктурных проектах.

Его универсальность распространяется на архитектурные фасады, декоративный камень, памятники и даже мемориалы. Но что делает этот камень по-настоящему интересным, так это его древняя история и технологии, которые использовали наши предки для работы с ним.

Долговечность гранита сделала его верным спутником в строительстве на протяжении тысячелетий. Если вы бывали в Лондоне или Нью-Йорке, то могли видеть некоторые из самых известных образцов древнего гранита, например, обелиск "Игла Клеопатры", высеченный из гранита, добытого в Асуане, Египет, и датированный XV веком до нашей эры.

Даже римляне, завоевав Египет, полюбили гранит. Они широко использовали его для монолитных колонн в некоторых своих самых знаковых зданиях, таких как Пантеон и Форум Траяна. Со временем, когда римская мраморная промышленность пришла в упадок, древние гранитные колонны использовали повторно, что стало практикой, известной как сполиация.

На этом влияние гранита не заканчивается. Знаковые сооружения по всему миру, от европейских замков и церквей до Тауэрского моста и частей Великой Китайской стены, также построены из гранита. В Шотландии город Абердин ласково называют "Гранитным городом" из-за его инфраструктуры, построенной из гранита.

Использование гранита распространяется и на Южную Индию, где храм Брихадисвара, построенный в XI веке, демонстрирует неизменную роль камня в строительстве. С промышленной революцией гранит стал еще более важным, служа основой для империй. Пароходы и поезда облегчили его транспортировку, что привело к широкому использованию в памятниках и зданиях по всей Англии, включая колонну Нельсона и набережную Темзы.

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В современном мире гранит может столкнуться с конкуренцией со стороны бетона, но его значение остается неизменным. Мировой рынок гранита не демонстрирует никаких признаков замедления. Его долговечность, универсальность и привлекательность гарантируют, что гранит будет продолжать формировать наш мир на долгие годы.

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