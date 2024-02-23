Матеріал, який використовували ще давні єгиптяни: чому граніт актуальний уже тисячі років

Навіть римляни, завоювавши Єгипет, полюбили граніт. Вони широко використовували його для монолітних колон у деяких своїх найзнаковіших будівлях, таких як Пантеон і Форум Траяна.

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Коли ви чуєте про граніт, ви можете уявити собі вишукані кухонні стільниці, але історія граніту набагато глибша. Ця гірська порода, народжена в розплавленій мантії Землі, не лише естетично приваблива, але й відігравала вирішальну роль протягом усієї історії, пише IFLScience.

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Понад 40 відсотків габаритного каменю, який видобувається в кар'єрах, — це граніт. Подрібнений граніт знаходить своє місце в будівельних матеріалах, що використовуються в дорожніх та інфраструктурних проєктах.

Його універсальність поширюється на архітектурні фасади, декоративний камінь, пам'ятники й навіть меморіали. Але що робить цей камінь по-справжньому цікавим, так це його давня історія і технології, які використовували наші предки для роботи з ним.

Довговічність граніту зробила його вірним супутником у будівництві протягом тисячоліть. Якщо ви бували в Лондоні або Нью-Йорку, то могли бачити деякі з найвідоміших зразків стародавнього граніту, наприклад, обеліск "Голка Клеопатри", висічені з граніту, видобутого в Асуані, Єгипет, і датовані XV століттям до нашої ери.

Навіть римляни, завоювавши Єгипет, полюбили граніт. Вони широко використовували його для монолітних колон у деяких своїх найзнаковіших будівлях, таких як Пантеон і Форум Траяна. Із часом, коли римська мармурова промисловість занепала, стародавні гранітні колони використовували повторно, що стало практикою, відомою як споліація.

На цьому вплив граніту не закінчується. Знакові споруди по всьому світу, від європейських замків і церков до Тауерського мосту й частин Великої Китайської стіни, також побудовані з граніту. У Шотландії місто Абердін лагідно називають "Гранітним містом" через його інфраструктуру, побудовану з граніту.

Використання граніту поширюється й на Південну Індію, де храм Бріхадісвара, побудований в XI столітті, демонструє незмінну роль каменю в будівництві. З промисловою революцією граніт став ще важливішим, слугуючи основою для імперій. Пароплави та потяги полегшили його транспортування, що призвело до широкого використання в пам'ятниках і будівлях по всій Англії, включаючи колону Нельсона та набережну Темзи.

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У сучасному світі граніт може зіткнутися з конкуренцією з боку бетону, але його значення залишається незмінним. Світовий ринок граніту не демонструє жодних ознак уповільнення. Його довговічність, універсальність і привабливість гарантують, що граніт продовжуватиме формувати наш світ на довгі роки.

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