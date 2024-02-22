Учені виявили несподівані інновації неандертальців у виготовленні зброї: роздинкою став клей

Нещодавній аналіз кам'яних знарядь, яким 40 000 років, з французької стоянки Ле Мустьє ставить під сумнів попередні припущення про когнітивні здібності неандертальців.

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Дослідники виявили унікальний клей на кам'яних інструментах неандертальців, що проливає світло на їхні когнітивні здібності. Суміші бітуму та охри нагадує клей, який використовували ранні Homo sapiens в Африці, пише IFLScience.

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Це свідчить про те, що неандертальці, можливо, мали когнітивний рівень, подібний до наших предків. Історично вважається, що неандертальці використовували березову смолу для прикріплення кам'яних лез до дерев'яних держаків. Однак нещодавній аналіз кам'яних знарядь, яким 40 000 років, з французької стоянки Ле Мустьє ставить під сумнів попередні припущення.

Хімічний аналіз кольорових залишків на цих інструментах виявив сліди як охри, так і бітуму, компонента сирої нафти. Дослідників здивував високий вміст охри, що перевищував 50 відсотків. Автор дослідження Патрік Шмідт пояснив, що хоча бітум, висушений на повітрі, сам по собі може слугувати адгезивом, він втрачає свої властивості в разі значного додавання охри.

Чистий бітум занадто липкий, але додавання охри забезпечує відмінне схоплювання Фото: Schmidt et al., Sci. Adv. 10, eadl0822 (2024)

Всупереч очікуванням, дослідники дійшли висновку, що ця суміш не підходить для склеювання знарядь і зброї. Натомість вони запропонували альтернативну функцію.

В африканських Homo sapiens клей з охрою використовували для створення руків'я кам'яних знарядь, усуваючи потребу в ручці і забезпечуючи прямий контакт між інструментом і рукою користувача.

Щоб зрозуміти, як неандертальці могли використовувати цю клейку суміш, дослідники провели експерименти. Чистий бітум залишав на руках липкі плями, в той час як суміш з 55% охри відчувалася твердою і не липкою.

Сліди давнього клею на кам'яному артефакті Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte, photo: Ewa Dutkiewicz

Автори дослідження дійшли висновку, що неандертальці використовували цю суміш для посилення скріплення з кам'яними знаряддями, водночас вона не прилипала до рук, що робить її ідеальним матеріалом для створення руків'я.

Автори дослідження виділили інноваційність неандертальців, особливо враховуючи, що найближче джерело бітуму знаходилося за 200 кілометрів на південь, а охру доводилося збирати за 50 кілометрів на північ від Ле Мустьє. Поєднання цих інгредієнтів із певною метою, на думку дослідників, вимагало таких когнітивних процесів, як перспективне планування та уява.

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По суті, дослідження припускає, що неандертальці та ранні Homo sapiens в Африці використовували подібні когнітивні процеси, демонструючи неабиякий рівень стародавньої винахідливості.

Результати дослідження виділяють важливість складних клеїв як ранніх проявів когнітивних процесів, які актуальні й сьогодні. Хоча це відкриття не перебільшує його значення, воно пов'язує неандертальців із ранніми людськими моделями мислення.

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