Океан "мигает", когда они атакуют: ученые засняли удивительную охоту хищников (видео)

Исследователи впервые заметили, что морские хищники меняют цвет, во время совместной охоты в океане.

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Среди морских обитателей, меняющих цвет, способность мигать от одного оттенка к другому чаще всего используется во время уклонения от хищников, а не для охоты на добычу. Однако ученые обнаружили, что некоторые морские хищники также используют эту тактику во время групповой охоты, пишет Inverse.

Это уникальное поведение было замечено группой исследователей из Германии и Великобритании. Во время исследования ученые использовали дрон и смогли записать групповую охоту марлина (Kajikia audax): на кадрах видно быстрое изменение цвета у таких ориентированных на командную работу хищников.

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Оказалось, что полосатый марлин может за считанные секунды изменять свой внешний вид с сине-серого на высококонтрастные полосы. Для этого хищники используют клетки, известные как иридофоры, состоящие из тонких кристаллических белковых пластинов, действующих как многослойные отражатели. Отметим, что ученые и ранее знали, что марлины способны менять свой цвет таким образом, однако открытием стало то, что такое поведение помогает им в охоте.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника биологии в Университете Гумбольта Алисии Бернс, изменение цвета у морских хищников встречается достаточно редко, в особенности у хищников, которые охотятся группами. Однако изменение цвета марлинов, похоже, имеет двойную функцию:

позволяет хищникам координировать атаки;

помогает хищникам устраивать засады для добычи.

В общей сложности команда проанализировала 12 видеороликов в широком разрешении, изображающих 24 нападения марлинов на косяк сардин у побережья Южной Нижней Калифорнии (Мексика). Просматривая видео ученые заметили, что за несколько мгновений до атаки полосы марлина заметно посветлели, но некоторые остались серо-голубыми.

Чтобы измерить соответствие охотничьей роли и цвета, команда количественно оценила контрастную яркость полос у двух атакующих марлинов и одного не атакующего. Атакующая рыба всегда имела самый яркий контраст непосредственно перед атакой и тускнела после завершения. Теперь ученые полагают, что интенсивность полос играет важную роль во время охоты марлинов.

Бернс с командой считают, что осветление и затемнение полос позволяет марлинам сигнализировать друг другу о том, что они собираются атаковать — таким образом хищники предотвращают случайные столкновения. Это изменение также может ослепить жертву-сардину и помешать любым попыткам побега.

Ранее Фокус писал о том, что ученые еще раз подтвердили, что осьминоги, как и люди, видят сны: подергивают руками и меняют цвет.