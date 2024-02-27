Носил сокровище в брюхе: из желудка редкого аллигатора изъяли 70 монет (видео)

Ветеринары извлекли невероятное количество монет из желудка белого хищника, обитающего в питомнике.

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Редкий белый аллигатор по имени Тибодо обитает в зоопарке и аквариуме Генри Дурли в Омахе. Время от времени ветеринары питомника проводят регулярные проверки здоровья, чтобы убедиться, что все их питомцы здоровы, пишет IFLScience.

Во время одной из таких проверок ветеринары обнаружили нечто удивительное в желудке 36-летнего аллигатора-лейциста (Alligator Mississippiensis): команда обнаружила в брюхе хищника 70 монет Соединенных Штатов Америки.

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По словам помощника ветеринара в зоопарке и аквариуме Генри Дурли в Омахе Кристины Плуг, которая руководила процедурой, Тибодо был анестезирован и интубирован, чтобы медики могли безопасно извлечь "сокровища" из его желудка. Сообщается, что монеты были удалены через небольшую трубку, вставленную в пасть аллигатора, которая была оснащена камерой — это помогло команде безопасно извлечь все посторонние объекты из внутренностей хищника.

В желудке аллигатора обнаружили 70 монет Фото: Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium

Американские аллигаторы-самцы, как правило, вырастают до 3,4 метра в длину. В дикой природе они встречаются в Северной Америке и сегодня имеют статус "наименьшего опасения" в Красном списке ICUN. Исследования показывают, что они могут дождить до 50 лет и сменить за всю жизнь около 3000 зубов.

По словам Плуг, после процедуры Тибодо вернулся в свой вольер и хорошо восстанавливается. Ветеринар зоопарка и директор по здоровью животных Тейлор Яу также отметил, что эта процедура не является распространенной для обитателей питомника, однако она оказалась весьма полезной в этой ситуации.

Аллигатора анестезировали, чтобы достать из брюха монеты Фото: Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium

Отметим, что Тибодо является редким белым аллигатором-лейцитом. Лейкизм представляет собой генетическое заболевание, при котором клетки не производят необходимое количество меланина, в результате чего животное имеет белую или бесцветную кожу. Другие генетические вариации цвета включают альбинизм и меланизм, которые можно увидеть во всем животном мире.

Сотрудники аквариума и зоопарка также подчеркнули, что посетителям не следует кидать монетки и другие предметы в вольеры зоопарка, так как это может привести к удручающим последствиям. Если посетителям очень хочется оставить свои монеты в зоопарке их предлагают отдать сотрудникам в качестве пожертвования.

Ранее Фокус писал о том, как аллигаторы переживают холода, сидя в полностью замерзшем озере.