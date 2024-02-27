Носив скарб у череві: зі шлунка рідкісного алігатора вилучили 70 монет (відео)

Ветеринари витягли неймовірну кількість монет зі шлунка білого хижака, що мешкає в розпліднику.

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Рідкісний білий алігатор, на ім'я Тібодо, мешкає в зоопарку та акваріумі Генрі Дурлі в Омасі. Час від часу ветеринари розплідника проводять регулярні перевірки здоров'я, щоб переконатися, що всі їхні вихованці здорові, пише IFLScience.

Під час однієї з таких перевірок ветеринари виявили щось дивовижне в шлунку 36-річного алігатора-лейциста (Alligator Mississippiensis): команда виявила в череві хижака 70 монет Сполучених Штатів Америки.

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За словами помічника ветеринара в зоопарку й акваріумі Генрі Дурлі в Омасі Христини Плуг, яка керувала процедурою, Тібодо був анестезований та інтубований, щоб медики могли безпечно витягти "скарби" з його шлунка. Повідомляється, що монети були видалені через невелику трубку, вставлену в пащу алігатора, яка була оснащена камерою — це допомогло команді безпечно витягти всі сторонні об'єкти з нутрощів хижака.

У шлунку алігатора виявили 70 монет Фото: Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium

Американські алігатори-самці, як правило, виростають до 3,4 метра в довжину. У дикій природі вони зустрічаються в Північній Америці та сьогодні мають статус "найменшого побоювання" в Червоному списку ICUN. Дослідження показують, що вони можуть дожити до 50 років і змінити за все життя близько 3000 зубів.

За словами Плуг, після процедури Тібодо повернувся до свого вольєра і добре відновлюється. Ветеринар зоопарку і директор зі здоров'я тварин Тейлор Яу також зазначив, що ця процедура не є поширеною для мешканців розплідника, проте вона виявилася вельми корисною в цій ситуації.

Алігатора анестезували, щоб дістати з черева монети Фото: Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium

Зазначимо, що Тібодо є рідкісним білим алігатором-лейцитом. Лейкізм є генетичним захворюванням, за якого клітини не виробляють необхідну кількість меланіну, внаслідок чого тварина має білу або безбарвну шкіру. Інші генетичні варіації кольору включають альбінізм і меланізм, які можна побачити в усьому тваринному світі.

Співробітники акваріума і зоопарку також наголосили, що відвідувачам не слід кидати монетки та інші предмети у вольєри зоопарку, оскільки це може призвести до гнітючих наслідків. Якщо відвідувачам дуже хочеться залишити свої монети в зоопарку, їх пропонують віддати співробітникам як пожертвування.

Раніше Фокус писав про те, як алігатори переживають холоди, сидячи в повністю замерзлому озері.