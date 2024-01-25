Ніби мухи в бурштині. Як алігатори переживають холоди, сидячи в повністю замерзлому озері (відео)

У Північній Кароліні та Техасі спостерігають тварин, які буквально вмерзли в озеро, залишивши на поверхні лише ніс і рот.

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Тварини на Землі використовують різні стратегії, щоб пережити холод: деякі розраховують на густе хутро, тоді як інші вважають за краще зимувати в теплих барлогах. Однак алігатори обрали зовсім іншу стратегію — вони буквально вмерзають в озера, щоб пережити холоди, пише IFLScience.

У Північній Кароліні та Техасі (США) помітили цікаву картину: наче кадри з "Льодовикового періоду" або "мухи в бурштині", у місцевих повністю замерзлих озерах нерухомо сидять алігатори. Дослідники зазначають, що подібна стратегія є найуспішнішою для цього виду, щоб пережити холоди.

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Дослідники з Акваріума Південної Кароліни зазначають, що цей процес у науці називається брумацією — період спокою, коли частота серцевих скорочень та інші процеси в організмі сповільнюються у відповідь на холодну погоду. Саме це, по суті, і роблять алігатори та інші рептилії: у них знижується температура тіла, знижується обмін речовин і спостерігається млявість.

Оскільки тварини холоднокровні, для метаболізму їм потрібне сонячне тепло, при цьому, якщо температура стане занадто низькою, вони, на жаль, можуть померти. Як правило, період брумації триває від 4 до 5 місяців і є відповіддю на холодну погоду. Науковці зазначають, цей процес дуже схожий на сплячку, коли тварини перебувають без води та їжі, проте алігатори насправді не перебувають у такому глибокому сні і продовжують пити.

У результаті TikTok заполонили відео алігаторів, що сидять у замерзлих озерах ніби "мухи в бурштині". Тварини, як правило, залишають на поверхні лише носи та роти, щоб мати змогу дихати, однак інша частина їхнього тіла перебуває під льодом.

До слова, минулого року у Флориді народився перший у світі абсолютно білий алігатор. Самка народилася з дуже рідкісним забарвленням і досягала в довжину 49 сантиметрів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені за допомогою технології CRISPR рятують популяцію риб: схрестили алігатора з сомом.