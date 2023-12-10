У Флориді народився перший у світі білий алігатор (відео)
Самка має довжину 49 см та дуже рідкісне забарвлення.
У парку рептилій у Флориді народився надзвичайно рідкісний білий лейцистовий алігатор. 19,2-дюймова (49 см) самка зʼявилася на світ у грудні 2023 року. Про це повідомляє Gatorland Orlando.
"Це надзвичайна рідкість. Це абсолютно надзвичайно", — зазначив Марк Макх'ю, президент і генеральний директор Gatorland.Важливо
Парк просить громадськість допомогти назвати алігатора, який походить від гнізда лейцистичних алігаторів, виявленого в болотах Луїзіани в 1987 році. Блакитноокий новонароджений є першим суцільним білим алігатором, коли-небудь зафіксованим у світі, що походить від цих алігаторів. Із семи алігаторів, що залишилися з гнізда, троє перебувають у Gatorland.
Лейцистичні алігатори є найрідкіснішим генетичним різновидом американського алігатора. Вони відрізняються від алігаторів-альбіносів, які мають рожеві очі та повну втрату пігменту.
Уже на початку 2024 року відвідувачі парку зможуть побачити самку та її брата звичайного кольору.
"Однак поки що ми продовжуємо тримати їх у безпеці, де ми можемо уважно стежити за їхнім здоров’ям і ростом", — додав Макх’ю.
Нагадаємо, у Флориді помітили алігатора без передніх лап.
Також Фокус писав про американця, який жив з пʼятьма алігаторами у ванній.