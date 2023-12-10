У Флориді народився перший у світі білий алігатор (відео)

Самка має довжину 49 см та дуже рідкісне забарвлення.

Related video

У парку рептилій у Флориді народився надзвичайно рідкісний білий лейцистовий алігатор. 19,2-дюймова (49 см) самка зʼявилася на світ у грудні 2023 року. Про це повідомляє Gatorland Orlando.

"Це надзвичайна рідкість. Це абсолютно надзвичайно", — зазначив Марк Макх'ю, президент і генеральний директор Gatorland.

Важливо

Нове життя: алігатор без верхньої щелепи став "перебирати їжею" (відео)

Парк просить громадськість допомогти назвати алігатора, який походить від гнізда лейцистичних алігаторів, виявленого в болотах Луїзіани в 1987 році. Блакитноокий новонароджений є першим суцільним білим алігатором, коли-небудь зафіксованим у світі, що походить від цих алігаторів. Із семи алігаторів, що залишилися з гнізда, троє перебувають у Gatorland.

Лейцистичні алігатори є найрідкіснішим генетичним різновидом американського алігатора. Вони відрізняються від алігаторів-альбіносів, які мають рожеві очі та повну втрату пігменту.

Білий алігатор

Уже на початку 2024 року відвідувачі парку зможуть побачити самку та її брата звичайного кольору.

"Однак поки що ми продовжуємо тримати їх у безпеці, де ми можемо уважно стежити за їхнім здоров’ям і ростом", — додав Макх’ю.

Нагадаємо, у Флориді помітили алігатора без передніх лап.

Також Фокус писав про американця, який жив з пʼятьма алігаторами у ванній.