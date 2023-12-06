Нове життя: алігатор без верхньої щелепи став "перебирати їжею" (відео)

Тварина отримала новий дім і кличку Джоулін. Її нова господиня розповіла, як проходить період відновлення алігатора.

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У США алігатор, який народився з половиною щелепи, отримав нове життя після того, як його прихистила жінка, яка утримує притулок у туристичному містечку Кіссіммі, штат Флорида. Про це пише Daily Express.

Тварина, яку його нова господиня назвала Джоулін, не могла правильно пережовувати їжу, адже вона народилася без верхньої частини щелепи.

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Джоулін була виснажена і не змогла влитися в суспільство алігаторів. Уперше про незвичайну тварину дізналися з сюжету телеканалу Fox Orlando. Вірусний ролик у YouTube показав, як Саванна Боан із компанії Gatorland Global взяла до себе алігатора.

Американка розповіла журналістам, що Джоулін "процвітає" в новій обстановці і навіть стала вибагливою у своїх дієтичних уподобаннях.

"Ми пропонували їй креветки, але вона не зацікавилася ними. Ми запропонували їй свинину. Свинина, схоже, їй дуже подобається. Курка, схоже, їй дуже подобається. А ось гребінці їй не сподобалися", — каже Боан.

Джоулін стала вибагливою у своїх дієтичних уподобаннях Фото: скриншот/YouTube

Співробітниця притулку також зазначила, що Джоулін поки не може завести інших друзів-алігаторів, але вона починає набирати вагу, додавши два кілограми з моменту своєї появи.

"У неї все чудово, і їй уже набагато краще. І якщо у неї немає верхньої щелепи, це не означає, що вона не проживе щасливе і здорове життя тут, у Гейторленді", — сказала Боан.

Раніше Фокус повідомляв, що в США домашній вовк напав на тримісячне немовля. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини і доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

Також стало відомо, що чоловік купив двох качок і всюди бере їх із собою. Марк Колайєр не уявляє собі життя без своїх пернатих друзів на прізвисько Дог і Голді. Вони слідують за ним всюди і живуть разом з ним на його човні.