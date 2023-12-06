Новая жизнь: аллигатор без верхней челюсти стал "перебирать едой" (видео)

Животное получило новый дом и кличку Джоулин. Его новая хозяйка рассказала, как проходит период восстановления аллигатора.

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В США аллигатор, родившийся с половиной челюсти, обрел новую жизнь после того, как его приютила женщина, содержащая приют в туристическом городке Киссимми, штат Флорида. Об этом пишет Daily Express.

Животное, которое его новая хозяйка назвала Джоулин, не могло правильно пережевывать пищу ведь оно родилось без верхней части челюсти.

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Джоулин была истощена и не смогла влиться в общество аллигаторов. Впервые о необычном животном узнали из сюжета телеканала Fox Orlando. Вирусный ролик в YouTube показал, как Саванна Боан из компании Gatorland Global приютила аллигатора.

Американка рассказала журналистам, что Джоулин "процветает" в новой обстановке и даже стала привередливой в своих диетических предпочтениях.

"Мы предлагали ей креветки, но она не заинтересовалась ими. Мы предложили ей свинину. Свинина, похоже, ей очень нравится. Курица, похоже, ей очень нравится. А вот гребешки ей не понравились", — говорит Боан.

Джоулин стала привередливой в своих диетических предпочтениях Фото: скриншот/YouTube

Сотрудница приюта также отметила, что Джоулин пока не может завести других друзей-аллигаторов, но она начинает набирать вес, прибавив два килограмма с момента своего появления.

"У нее все отлично, и ей уже намного лучше. И если у нее нет верхней челюсти, это не значит, что она не проживет счастливую и здоровую жизнь здесь, в Гейторленде", — сказала Боан.

Ранее Фокус сообщал, что в США домашний волк напал на трехмесячного младенца. Сотрудники службы спасения смогли оттащить ребенка от животного и доставить его в медицинское учреждение, но было уже поздно. В доме находились и другие дети.

Также стало известно, что мужчина купил двух уток и везде берет их с собой. Марк Колайер не представляет себе жизни без своих пернатых друзей по кличке Дог и Голди. Они следуют за ним повсюду и живут вместе с ним на его лодке.