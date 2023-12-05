Похож на циклопа: детеныш лошади с одним глазом озадачил ветеринаров (фото)

Причина врожденных дефектов остается неизвестной. Ветеринары думают, что это могло быть генетическим заболеванием или воздействием загрязнений окружающей среды.

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В Аргентине родился необычный на вид жеребенок с одним ромбовидным глазом, который расположен по центру головы. Об этом пишет Daily Star.

К сожалению, новорожденное животное не выжило и по словам источника, через несколько минут после своего рождения скончалось.

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Жеребенок появился на свет в небольшом селе, расположенном в муниципалитете Сукре-эль-Диа на северо-западе Аргентины. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, можно увидеть огромный глаз в центре лба и высунутый изо рта гигантский язык.

Ветеринары думали, что животное долго не проживет из-за проблем с дыханием, а некоторые из них давали ему не более нескольких часов. Однако по неподтвержденной информации детеныш умер фактически сразу после рождения.

Причина врожденных дефектов остается неизвестной. Ветеринары думают, что это могло быть генетическим заболеванием, воздействием загрязнений окружающей среды или болезнью, приведшей к неправильному развитию эмбриона в утробе матери.

Причина врожденных дефектов остается неизвестной Фото: Jam Press

Местные жители теперь живут в страхе за других животных в этом районе, опасаясь генетических аномалий, так как благосостояние их района зависит от сельского хозяйства и здоровья скота.

Издание отмечает, что в сети продолжаются споры о точном месте рождения жеребенка и о том, как это событие могло повлиять на общую ситуацию.

Согласно данным Национального института здравоохранения США, врожденные дефекты развития представляют серьезную угрозу для скота и часто связаны с наследственными мутациями.

Ранее Фокус сообщал, что в США домашний волк напал на трехмесячного младенца. Сотрудники службы спасения смогли оттащить ребенка от животного и доставить его в медицинское учреждение, но было уже поздно. В доме находились и другие дети.

Также стало известно, что мужчина купил двух уток и везде берет их с собой. Марк Колайер не представляет себе жизни без своих пернатых друзей по кличке Дог и Голди. Они следуют за ним повсюду и живут вместе с ним на его лодке.