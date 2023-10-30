"Подарунок" урагану: у Флориді в домашньому ставку плаває алігатор без передніх лап

За словами місцевих жителів, алігатор-інвалід поводиться пристойно і дружить із місцевими черепахами.

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Алігатор з'явився у ставку однієї з родин у штаті Флорида після урагану "Ієн", що налетів у вересні 2022 року. Про це пише Newsweek.

Величезна рептилія завоювала прихильність сім'ї після того, як подружилася з їхніми черепахами.

"Алігатор, якого вони назвали Нубс, опинився у ставку батьків (користувача Reddit. — Ред.) у Форт-Маєрсі, штат Флорида, після урагану "Ієн"... Схоже, він давно втратив дві передні кінцівки. І тепер щодня тусується з черепахами (батьків. — Ред.)", — йдеться у підписі до посту в групі r/mildlyinteresting на Reddit.

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Власники ставка не надто здивувалися, бо протягом багатьох років вони час від часу бачили в ставку алігаторів. Нубс, на їхню думку, виживає за рахунок жаб і дрібних рибок, що живуть у ставку.

Алігатор зазвичай дислокує під мостом.

Алігатори у Флориді — що відомо

Алігаторів можна зустріти в 67 округах Флориди. Вони населяють болота, річки та озера штату. Багато з них живуть у безпосередній близькості від людей, що зумовлено значним зростанням населення останніми роками. Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди (FWC) акцентує увагу на тому, що існує безліч способів, завдяки яким люди в штаті можуть співіснувати з алігаторами та мінімізувати ризик отримання травми від них.

Напади алігаторів на людей, особливо зі смертельними наслідками, доволі рідкісні у Флориді і зазвичай трапляються, коли йдеться про будь-яку здобич цих величезних рептилій або коли люди необачно потрапляють до місць їхнього щільного проживання.

Згідно зі статистичними даними FWC, 2021 року у Флориді сталося сім великих і два незначних укуси алігатора. Серйозними вважаються укуси, які потребують медичної допомоги для лікування травм постраждалих, тоді як легкі рани визначають як поверхневі, які зазвичай потребують лише першої допомоги.

За даними центру "Акваріум Кі-Веста", де представлені експонати зі шкіри алігатора, акваріуми з медузами, місця годівлі акул, заповідники морських черепах і сенсорний акваріум, алігатори можуть вирости в середньому до 800 фунтів (понад 362 кілограми) і 13 футів (майже 400 сантиметрів) у довжину. Самці, як правило, більші за самок, а найбільший з коли-небудь зареєстрованих алігаторів мав розміри 17 футів 5 дюймів (понад 530 сантиметрів), за даними національного парку "Еверглейдс".

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Нагадаємо, Фокус писав про те, що величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні.

Крім того, Фокус поділився, що мільйонер Курсат "Чіко" Йілдірім хоче стати актором і купив домашнього алігатора.