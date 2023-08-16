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"Щось новеньке": величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні (відео)

Алігатор, флоридський алігатор, алігатор намагається піднятися по стіні, алігатор лізе по стіні, залізти в будинок
Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Синоптик Метт Девітт часто отримує від своїх глядачів знімки небезпечних рептилій. Цього разу він показав ролик, у якому тварина намагається залізти в будинок незвичним для неї методом.

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У понеділок камера відеоспостереження зафіксувала нічні кадри, на яких видно, як великий алігатор намагається піднятися по зовнішній стіні будинку у Флориді, США. Про це пише USA Today.

Метт Девітт, головний метеоролог WINK News, повідомив через X (Twitter), що спроба проникнення "величезного флоридського алігатора" сталася в районі Babcock Ranch.

Синоптик отримує від глядачів безліч знімків алігаторів. Запис було приписано телеглядачеві WINK, на ім'я Кайла.

"Це щось новеньке!" — зауважив Девітт.

Видання зазначає, що в лютому цього року Девітт продемонстрував моторошний знімок, на якому величезний алігатор, що розтягнувся на полі для гольфу, дивиться на фотографа. Метеоролог підписав фото "Момент Юрського періоду".

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Величезний алігатор, що розтягнувся на полі для гольфу, дивиться на фотографа
Фото: Facebook/Matt Devitt

У березні Девітт поділився кадрами, на яких великий алігатор з вражаючою легкістю прориває металеву огорожу, хоча пізніше з'ясувалося, що огорожа була алюмінієвою.

Не дивно, що у Флориді алігатори періодично потрапляють у заголовки газет.

Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди (FWC) на своєму сайті стверджує, що в штаті мешкає близько 1,3 млн алігаторів, які мешкають у всіх 67 округах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій. За даними поліції, тварини відірвали й проковтнули обидві руки й ногу чоловіка, все його тіло було в слідах від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

Також стало відомо, що австралієць вижив під час нападу крокодила. В інтерв'ю місцевим журналістам потерпілий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.