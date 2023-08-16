"Щось новеньке": величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні (відео)

Синоптик Метт Девітт часто отримує від своїх глядачів знімки небезпечних рептилій. Цього разу він показав ролик, у якому тварина намагається залізти в будинок незвичним для неї методом.

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У понеділок камера відеоспостереження зафіксувала нічні кадри, на яких видно, як великий алігатор намагається піднятися по зовнішній стіні будинку у Флориді, США. Про це пише USA Today.

Метт Девітт, головний метеоролог WINK News, повідомив через X (Twitter), що спроба проникнення "величезного флоридського алігатора" сталася в районі Babcock Ranch.

Синоптик отримує від глядачів безліч знімків алігаторів. Запис було приписано телеглядачеві WINK, на ім'я Кайла.

"Це щось новеньке!" — зауважив Девітт.

Видання зазначає, що в лютому цього року Девітт продемонстрував моторошний знімок, на якому величезний алігатор, що розтягнувся на полі для гольфу, дивиться на фотографа. Метеоролог підписав фото "Момент Юрського періоду".

Величезний алігатор, що розтягнувся на полі для гольфу, дивиться на фотографа Фото: Facebook/Matt Devitt

У березні Девітт поділився кадрами, на яких великий алігатор з вражаючою легкістю прориває металеву огорожу, хоча пізніше з'ясувалося, що огорожа була алюмінієвою.

Не дивно, що у Флориді алігатори періодично потрапляють у заголовки газет.

Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди (FWC) на своєму сайті стверджує, що в штаті мешкає близько 1,3 млн алігаторів, які мешкають у всіх 67 округах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій. За даними поліції, тварини відірвали й проковтнули обидві руки й ногу чоловіка, все його тіло було в слідах від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

Також стало відомо, що австралієць вижив під час нападу крокодила. В інтерв'ю місцевим журналістам потерпілий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.