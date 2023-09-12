Неймовірна сутичка з гігантом. У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кг (фото)

Він став другим за величиною алігатором, з усіх, що коли-небудь були спіймані тут, припускають, що він прожив на Землі майже століття.

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У Флориді спіймали гігантського алігатора вагою майже 420 кілограмів — він став другим за вагою в історії Флориди. Довжина вбитої рептилії становила понад 4 метри, а його можливий вік близько 90 років, пише Live Science.

Гігантську рептилію помітили капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його друзі на озері недалеко від Орландо. Під час прогулянки на човні вони помітили величезного алігатора Alligator Mississippiensis), який тікав від них. Битва команди й гігантської рептилії тривала близько 4 годин. У якийсь момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, але врешті-решт тварину вбили та доставили на берег.

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Далі Бротц із друзями виміряли й зважили тварину: її вага становила близько 417 кілограмів, а в довжину вона сягала близько 4 метрів. Передбачається, що вік гігантської рептилії становить від 60 до 90 років. Це зробило його другим за величиною уловом, коли-небудь спійманим у Флориді — найважчим став алігатор, що важив 473 кілограми, його спіймали в 1989 році.

Алігатор, спійманий в озері недалеко від Орландо, мав довжину близько 4 метрів Фото: Kevin Brotz

За словами Бротце, ловля алігаторів такого розміру насправді відбувається вкрай рідко. Раніше капітан брав участь у сотнях, а то й тисячах полювань на алігаторів, однак це стало для нього "абсолютно особливим".

Дослідники зазначають, що у Флориді мешкають майже 1,3 мільйона алігаторів. Цей екземпляр був убитий у межах програми з видобутку алігаторів штату Флорида, яка проводиться з 1998 року і допомагає тримати місцеву популяцію під контролем.

Як правило, мисливський сезон триває із серпня по листопад. Щорічно місцева влада видає приблизно 7 000 дозволів, водночас Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди видає жетони, які дозволяють власникам вбити двох алігаторів. Наприклад, минулого року в рамках програми було вбито 7 804 алігатори.

Раніше Фокус писав про те, що величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні.