Во Флориде родился первый в мире белый аллигатор (видео)

Самка имеет длину 49 см и очень редкую окраску.

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В парке рептилий во Флориде родился чрезвычайно редкий белый лейцистовый аллигатор. 19,2-дюймовая (49 см) самка появилась на свет в декабре 2023 года. Об этом сообщает Gatorland Orlando.

"Это чрезвычайная редкость. Это совершенно необыкновенно", — отметил Марк Макхью, президент и генеральный директор Gatorland.

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Парк просит общественность помочь назвать аллигатора, который происходит от гнезда лейцистических аллигаторов, обнаруженного в болотах Луизианы в 1987 году. Голубоглазый новорожденный является первым сплошным белым аллигатором, когда-либо зафиксированным в мире, происходящим от этих аллигаторов. Из семи аллигаторов, оставшихся из гнезда, трое находятся в Gatorland.

Лейцистические аллигаторы являются самой редкой генетической разновидностью американского аллигатора. Они отличаются от аллигаторов-альбиносов, которые имеют розовые глаза и полную потерю пигмента.

Белый аллигатор

Уже в начале 2024 года посетители парка смогут увидеть самку и ее брата обычного цвета.

"Однако пока что мы продолжаем держать их в безопасности, где мы можем внимательно следить за их здоровьем и ростом", — добавил Макхью.

Напомним, во Флориде заметили аллигатора без передних лап.

Также Фокус писал об американце, который жил с пятью аллигаторами в ванной.