Благодаря семенам с библейской родины Голията ученые раскрыли до сих пор неизвестные ритуалы филистимлян

Ученые обнаружили, что филистимлянские и греческие религиозные ритуалы времен железного века имели схожие аспекты. Исследователи узнали об этом благодаря изучению древних семян, найденных на территории храмов в Телль-эс-Сафи/Гате, Израиль.

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Ученые из университета Бар-Илан открыли информацию о ритуальных практиках древней филистимлянской культуры. Археологи исследовали семена растений и фруктов найденные на территории двух храмов в Телль-эс-Сафи/Гате в центральном Израиле, датируемых временами железного века (ок. 1200-604 гг. до н. э.), пишет Arkeonews.

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Возглавляемая профессором Ареном Мейром и профессором Эхудом Вайсом из Бар-Иланского университета, исследовательская группа изучила семена растений и фруктов с территории храма в нижней части города Гат. Этот проект раскопок открыл растения, которые использовали в ритуалах филистимлян.

Фото: S. Frumin / Scientific Reports

Недавно опубликованное исследование содержит новые данные, указывающие на связь между филистимлянскими практиками и средиземноморскими, в частности греческими религиозными традициями. В рамках своего аспирантского проекта доктор Суембикия Фрумин под руководством профессора Вайса обнаружила много информации о значении различных видов растений в филистимлянских религиозных ритуалах.

Одним из важных выводов исследования является выявление древнейших известных ритуальных применений нескольких средиземноморских растений, таких как сирень, маргаритка венценосная и медведка серебристая. Кроме того, найдены растения с психоактивными и лекарственными свойствами, что указывает на их использование в культовых мероприятиях.

Фото: S. Frumin / A. Maeir / Scientific Reports

Кроме того, анализ семян и плодов дал представление о времени проведения ритуалов, продемонстрировав важность ранней весны для храмовых обрядов. Исследование также показало, что окончательное использование и разрушение храмов происходило в конце лета или в начале осени, указывая на сезонный аспект религиозных практик филистимлян.

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Эти находки меняют понимание ритуалов филистимлян, раскрывая их культурные практики и связи со средиземноморскими религиозными традициями. Исследование демонстрирует параллели между филистимлянскими и эгейскими церемониальными практиками, что свидетельствует о культурном обмене и взаимовлиянии между двумя регионами.

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