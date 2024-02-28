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Технологии и наука

На Солнце появилось пятно в 9,5 раз больше Земли: мир на пороге второго события Кэррингтона (фото)

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Фото: NASA

Для того, чтобы увидеть гигантское пятно на звезде не нужны телескопы, его видно невооруженным глазом.

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На Солнце появилось гигантское пятно, которое можно рассмотреть с помощью очков для наблюдений за затмениями, пишет Space.com.

В начале недели, когда солнечное пятно под названием AR3590, повернулось в сторону Земли, оно также выросло на 25%. Это сделало его крупнейшим солнечным пятном текущего 11-летнего солнечного цикла. Площадь пятна примерно в 9,5 раз превышает площадь Земли.

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В NASA говорят, что солнечное пятно можно увидеть без помощи телескопов, но рекомендуют обязательно защитить глаза специальными очками. Лучшим временем для наблюдения за AR3590 будет близящееся солнечное затмение 8 апреля, которое будет видно на территории США, Мексики и Канады.

За несколько дней того, как солнечное пятно достигло рекордных размеров, в этой активной области произошла самая мощная солнечная вспышка за весь 25-летний солнечный цикл. Солнечная вспышка X6.3 была самой энергичной вспышкой с момента пика 24-го солнечного цикла, который завершился в декабре 2019 года.

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Вспышка X6.3 была последней из трех вспышек в области AR3590, все они произошли за 24-часовой период, начавшийся 21 февраля.

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Рост солнечного пятна на протяжении шести дней

Астрофотографу Питеру Льюису, который отслеживал рост солнечного пятна, удалось запечатлеть изменения.

Теперь крупнейшее солнечное пятно 25-го цикла составляет около 60% размера другого рекордного пятна, которое вызвало разрушительную геомагнитную бурю на Земле, теперь этот инцидент называется событием Кэррингтона. Эта солнечная буря произошла в сентябре 1859 года, незадолго до пика активности Солнца. Тогда на Землю обрушились потоки солнечной плазмы, которые также называют корональными выбросами массы (КВМ). Небывалая солнечная буря привела к отключению телеграфных систем по всему миру.

Кроме этого, когда гигантское солнечное пятно повернулось к правому краю наше звезды, в поле зрения астрономов попала вертикальная группа солнечных пятен.

Такое расположение солнечных пятен – крайне странное явление, так как они обычно находятся горизонтально поперек линий солнечной широты. Перпендикулярное расположение конечно, может ничего и не значить, а может указывать на необъяснимые процессы, происходящие в магнитном поле Солнца.

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Вертикальные пятна на Солнце
Фото: NASA

В это же время, пока солнечное пятно AR3590 не сделало ни одного коронального выброса массы. При этом пятно породило сразу три вспышки Х-класса, которые считаются самыми мощными и большими в истории наблюдений.

Ожидается, что в какой-то момент этого года Солнце достигнет пика активности, также известного как солнечный максимум, в 25-м солнечном цикле. Солнечный максимум будет отмечен увеличением активности солнечных пятен, такими как солнечные вспышки и КВМ.

Напомним, ученые показали, насколько изменилась звезда всего за 2 года. Исследователи говорят, что звезда приближается к максимуму своей активности.