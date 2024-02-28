В океане покоится древний вампир, павший с добычей в руках: слишком увлекся трапезой (фото)

Исследователи обнаружили окаменелости юрского кальмара-вампира, который утонул, потому что был слишком увлечен поеданием добычи.

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Окаменелости образца кальмара-вампира из ранней юры было обнаружено в Люксембурге и датируется около 180 миллионами лет назад. Исследователи отмечают, что эта находка невероятно ценна и может помочь раскрыть плохо изученное происхождение этого уникального вида, вымершего миллионы лет назад, пишет IFLScience.

Останки указывают на то, что древний кальмар-вампир был похоронен на морском дне вместе со своей добычей. Авторы исследования полагают, что животное настолько увлеклось поеданием добычи, что не заметило как опустилось в опасные, бедные кислородом воды, из которых попросту не смогло выбраться и утонуло.

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Отметим, что кальмары-вампиры не являются настоящими кальмарами — на самом деле они более тесно связаны с осьминогами, чем с существами, в честь которых их назвали. Ученые отмечают, что членов этого семейства можно легко узнать в летописи окаменелостей, так как они обладают 8 руками и двумя нитями, которые кальмары используют для охоты. Отметим, что у других видов отсутствуют нити, однако вместо них присутствую более крупные щупальца.

Гладиус (твердый ротовой аппарат) Simoniteuthis michaelyi, вид под разными углами и схематически изображенный Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Известно, что представители этого вида вырастали до 38 сантиметров и обитали на мелководье. У них была твердая часть, известная как гладиус, а также 8 рук, которые используют для кормления. Однако исследователи отмечают, что этот древний вид все еще остается малоизученным.

Авторы исследования отмечают, что окаменелости принадлежат новому виду кальмаров-вампиров, которые ранее небыли известны науке — их назвали Simoniteuthis michaelii. Любопытно, что кальмар умер во время охоты: недалеко от его рта были обнаружены две рыбы, которых он, вероятно, держал руками.

Предполагается, что древний кальмар умер в результате отвлекающего погружения: простыми словами, он был так увлечен добычей, что не осознал, как тонет в водах, невероятно бедных на кислород — в результате у кальмара попросту не было шансов спастись или выжить.

Плита (A–D) и контрплита (E–G) окаменелости кальмара-вампира в обзоре и крупным планом важных частей, а также в ультрафиолетовом свете, включая мускулатуру рук (C и D) и жертву. на рыбе (Ф) Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Любопытно, что ранее ученые обнаружили двух кальмаров-вампиров другого вида, которые умерли подобным образом, однако в тот момент один из них, похоже, питался другим. Команда отмечает, что в обедненных кислородом водах у окаменелостей на самом деле намного больше шансов сохраниться.

Известно, что современные кальмары-вампиры развили адаптацию к гипоксидным водам, однако оно, как полагают ученые, развилась намного позже, чем умер древний кальмар-вампир. Исследователи также отмечают, что частичные следы всех восьми рук видны в окаменелости S. Michaelyi, однако ученые не обнаружили никаких следов нитей или щупалец. Тем не менее исследователи уверены, что перед ними именно кальмар-вампир, а не представитель другого вида.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение окаменелости должно было бы пролить свет на эволюцию этого семейства кальмаров, однако пока появились лишь больше вопросов. Например, ученые все еще не знают, когда именно у этих животных развились нити, которые они используют для ловли на мелких организмов и сбора "морского снега".

Ранее Фокус писал о том, что 165 млн лет назад в океане обитал убегающий вампир.