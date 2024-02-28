В океане массово "худеет" и сокращается рыба: что стало причиной вырождения

Исследователи обнаружили, что за последние более чем полсотни лет произошло сразу два периода резкого сокращения массы тела рыб.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для множества видов, а также источником еды для людей и других животных. Однако новое исследование команды из Токийского университета показало, что рыбные запасы во всем мире истончаются — ученые смогли выяснить, почему это происходит с земным океаном, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые проанализировали индивидуальный вес и общую массу 13 видов рыб, в том числе скумбрии, анчоусов и сардин. Данные были собраны по шести популяциям рыб четырех видов в период с 1978 по 2018 годы. Также команда изучила данные о температуре морской воды в период с 1982 по 2014 годы, это позволило им выяснить, могли ли на разнообразие в океане повлиять изменения в поверхностных и подповерхностных слоях океана.

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Результаты работы ученых показали, что за последние более 50 лет в океане наблюдались два периода снижения массы тела рыб:

первый — в 1980-х годах;

второй — в 2010-х.

Авторы исследования отмечают, что первоначальное снижение веса рыб было связано с увеличением численности японских сардин, что усилило конкуренцию с другими видами за пищу. Ученые продолжили исследование и дальнейший анализ показал, что рыба в океане измельчала из-за изменения климата, а именно закипания океана.

Более теплая вода в океане означает, что планктон, которым питаются рыбы, меньшего размера всплывает на поверхность — то есть рыбы получают меньше питательных веществ из пищи. Кроме того потепление океана, вероятно, привело к усилению конкуренции за пищу, так как более прохладная, богатая питательными веществами вода, попросту не могла легко подняться на поверхность.

По словам автора исследования, профессора Син-ити Ито, их с коллегами результаты согласуются с предыдущими исследованиями других ученых, проведенных в разных регионах мира. Отметим, что работа исследователей была сосредоточена на Тихом океане.

Профессор объясняет, чем выше температура верхнего слоя океана, тем более стратифицированным он становится. Предыдущие исследования уже показали, что более крупный планктон заменяется более мелкими и менее питательными студенистыми видами, например, медузами. Кроме того, изменение климата также способно изменить и время цветения фитопланктона, что может не соответствовать ключевым периодам жизненного цикла рыб.

Предыдущие исследования также показали, что нагревание океана также влияет на миграцию рыбы, что в свою очередь, влияет на взаимодействие видов рыб и конкуренцию за еду. В то же время данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН свидетельствуют о том, что лишь в 2019 году на западную часть северной части Тихого океана пришлось почти четверть мирового объема выловленной и проданной рыбы.

Профессор Ито также считает, что мировым лидерам необходимо пересмотреть то, как мы обращаемся с рыбными запасами планеты, в особенности в условиях климатического кризиса, который навис над человечеством.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.