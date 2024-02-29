Теория Большого разрыва. Вселенную ждет ужасная смерть: виновата темная энергия

Согласно теории, все пространство-время разорвется на части, и Вселенная просто перестанет существовать такой, как мы ее знаем.

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Согласно теории Большого разрыва, нас ждет будущее, в котором Вселенная будет разорвана на части и перестанет существовать в том виде, в котором мы ее знаем. Сначала разорвутся на части скопления галактик, затем сами галактики, после этого исчезнут звезды, планеты, а позже и сами атомы. То есть в конце концов само пространство-время разорвется на части. Хотя это сложно представить, но есть некоторые доказательства, что такое развитие событий может произойти, пишет Space.

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Фантомная темная энергия

В конце 90-х годов прошлого века ученые впервые обнаружили существование темной энергии – загадочной субстанции, способствующей ускоренному расширению Вселенной. Физики дог сих пор не знают откуда она взялась, что это такое и как себя будет вести в будущем.

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Некоторые физики предположили, что темная энергия является космологической постоянной. То есть эта субстанция, пронизывающая все пространство и время, существует везде и постоянна в том смысле, что на не меняется и является одинаковой везде.

Другие физики предположили, что субстанция, которая стоит за темной энергией, может со временем удваиваться и это приводит к более сильному влиянию темной энергии. То есть в данном случае речь идет о фантомной темной энергии, которая провоцирует еще более сильное ускорение расширения Вселенной.

Вселенная разрывается

Благодаря сильному ускорению расширения космоса галактики начинают удалятся друг от друга с скоростью, превышающей скорость света. Это приведет к тому, что галактики начнут разрываться на части, ведь частицы, из которых они состоят, перестанут взаимодействовать друг с другом посредством известных фундаментальных сил природы. Согласно теории Большого разрыва, в конечном итоге это приведет также к разрыву связей в ядрах атомов. То есть в новой Вселенной любые две точки, независимо от того, как близко они находились раньше, будут расположены бесконечно далеко друг от друга. Сама структура пространства-времени, то есть те фундаментальные основы, которые заставляют Вселенную работать так, как мы знаем, будут вести себя иначе. Проще говорят, Вселенная распадется на части.

Благодаря сильному ускорению расширения космоса галактики начинают удалятся друг от друга с скоростью, превышающей скорость света. Это приведет к тому, что галактики начнут разрываться на части, ведь частицы, из которых они состоят, перестанут взаимодействовать друг с другом посредством известных фундаментальных сил природы Фото: New Atlas

Что говорят физики?

Большинство физиков не верит в реализацию основ теории Большого разрыва. Неясно каким образом процесс разрыва Вселенной взаимодействует с другими законами физики. Например, фундаментальную составляющую материи, то есть элементарную частицу кварк, из которой состоят электроны и протоны, невозможно разорвать на части. Если попробовать это сделать, то понадобиться так много энергии, то это приведет к появлению новых кварков. То есть разрыв кварков может привести к появлению неизвестных взаимодействий между частицами.

С другой стороны, противники теории Большого разрыва считают, что фантомная темная энергия не ведет себя в соответствии с законами физики. Чтобы так произошло, субстанция, стоящая за этой энергией, должна иметь отрицательную кинетическую энергию. Для понимания контекста есть пример: представьте, что мяч самопроизвольно катится вверх по склону. Но если такой порядок вещей существует, то это уже указывает на существование другой неизвестной физики.

Доказательства Большого разрыва

В течение многих лет физики пытаются измерить силу темной энергии. Ученые это делают с помощью параметра под названием космологическое уравнение состояния, и он показывает зависимость давления от плотности энергии. Космологическая постоянная соответствует параметру, равному -1, тогда как вариант с фантомной темной энергией показывает параметр, который ниже этого значения.

Пока что все астрономические измерения совместимы с космологической постоянной. Но как ни странно, все те же измерения также указывают и на меньшее значение. То есть фантомная темная энергия может существовать.

Одни физики склоняются к тому, что дальнейшие измерения вернут все в норму и никаких отличий нет. Другие физики продолжают настаивать на существовании явлений, которые согласуются с законами физики, и все же допускают фантомную темную энергию. А может все же существует новая физика, которая пока считается невозможной, но может оказаться реальностью?

Даже если теория Большого разрыва верна, то Вселенная точно не распадется на части в ближайшее время. Это произойдет в течение сотен миллиардов лет.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, как началась жизнь нашей Вселенной и какой может быть ее потенциальная смерть.