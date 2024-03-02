Одни из самых огромных животных на Земле больше не могут размножаться: что произошло

Исследователи обеспокоены, утрата репродуктивной функции может обернуться катастрофой и полным вымиранием для этого вида.

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Североатлантические киты — вид, находящийся под угрозой полного исчезновения, и сегодня их количество неумолимо сокращается. Результаты нового исследования показывают, что самки китом теряют способность размножаться из-за уменьшения размера тела — частично это связано с такими стрессорами, как изменение климата, пишет IFLScience.

Это не очень хорошие новости для вида, который и так находится под угрозой исчезновения. Взрослые особи североатлантических китов могут достигать в длину 16 метров, а их вес достигает 60 тонн. Представители этого вида являются одними из самых крупных животных на Земле и даже яичники самок весят около тонны. Однако предыдущие исследования уже показали, что их количество неумолимо сокращается.

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По словам Джошуа Стюарта из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), исследования предполагают, что в среднем максимальная длина кита, рожденного сегодня, будет на 1 метр меньше, чем кита, рожденного в 1980 году. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, связано ли это уменьшение размеров животных с более низким репродуктивным потенциалом. Простыми словами, сколько китов могут родить самки с меньшими размерами тела.

Команда использовала данные, собранные в период с 1970 по 2020 годы, проанализировала их и пришла к выводу, что размер тела самки кита тесно связан с вероятностью рождения детеныша. Например, 14-метровая самка сможет родить детеныша с 56% вероятностью, тогда как шансы 11-метровой самки составляют лишь 14%. Результаты также свидетельствуют о том, что уменьшение размера усугубляет проблемы со здоровьем у гладких китов.

Североатлантические киты являются одним из наиболее уязвимых видов на Земле. В конце 19-го века их популяция оказалась на грани исчезновения из-за китобойного промысла, однако так и не смогла восстановиться. Сегодня численность этого вида составляет всего 360 особей, в том числе лишь менее 70 репродуктивно активных самок.

Исследователи отмечают, что североатлантические киты страдают из-за изменения климата, а также деградации среды обитания, шумом океана и столкновения с судами. Кроме того, они часто становятся жертвами рыболовных снастей, в которых запутываются.

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