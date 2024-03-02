В облаках появились жуткие дыры, и они видны даже из космоса: во всем винят НЛО (фото)

Цепочка причудливых облаков выглядит как гигантская плавающая медуза или неопознанный летающий объект из научно-фантастического фильма.

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Снимками причудливых облаков, появившихся к северо-западу от Флорида-Кис (Флорида, США), поделился рыбак. Некоторые тут же заподозрили, что в этом замешаны пришельцы, а дыры в облаках появились благодаря НЛО. Любопытно, что эту причудливые "дыры в небе" позже также были сфотографированы спутниками NASA из космоса, пишет Daily Mail.

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Космическое агентство США опубликовало снимок, сделанный сверху в конце января одним из спутников NASA "Терра", и опровергло любую причастность НЛО к этому любопытному природному явлению. На самом деле на фото изображены "облака Кавум", и они действительно настолько странные, что порой люди связывают их возникновение с летающими тарелками.

Вид дырчатых облаков снизу Фото: TikTok

Истинная причина возникновения облаков Кавума, которые также называют "дырчатыми облаками" или "дырами падения", ускользала от ученых почти 70 лет, пока в 2010 году исследователи не раскрыли эту тайну. Они обнаружили, что странные формы образуются, когда самолеты пролетают сквозь "высотно-кучевые облака", представляющие собой неоднородные группы небольших облаков, образующихся на высоте от 2 до 7 километров.

Это исследование было проведено в 2010-2011 годах командой из Университетской корпорации атмосферных исследований. Результаты исследования показали, что высоко-кучевые облака состоят из чрезвычайно чистого и переохлажденного водяного пара, который не может превратиться в лед, несмотря на низкие температуры.

Когда крылья самолета или движение его пропеллеров меняет давление вокруг этих капель, в возникающих вихрях турбулентного воздуха происходит так называемое адиабатическое расширение — именно оно разрушает хрупкие условия, удерживающие пар в жидком состоянии.

Выше представитель Земной обсерватории NASA определил ключевые части потрясающего спутникового изображения облака Кавум и следующего за ним "облака Канала" от 30 января 2024 года Фото: NASA

По словам Адама Войланда из Обсерватории Земли NASA, кристаллы льда порождают новые кристаллы, поскольку капли жидкости продолжают замерзать. В результате, со временем кристаллы льда становятся столь тяжелыми, что начинают падать, оставляя пустоту в слое облаков.

Это описание поведения переохлажденных капель, составляющих высококучевые облака, может показаться "экзотическим", на самом деле это далеко не редкое явление. Исследователи обнаружили, что в любой момент времени высококучевые облака покрывают около 8% поверхности Земли.

Отметим, что в своей работе исследователи использовали данные полетов самолетов, спутниковые наблюдения, а также погодные модели — в результате им удалось подтвердить свою теории. Авторы исследования тогда обнаружили, что самолет, проходящий сквозь высококучевое облако под острым углом, образовывает меньший и более круглый Кавум. Однако если угол более широкий, возникают более длинные следы.

Оба вида были зафиксированы в уникальном образовании у побережья Флорида-Кис, которое появилось 20 января 2024 года. Исследователи опубликовали эти фото и назвали их "изображением дня". Однако даже после того, как загадка дыр в облаках была раскрыта, многие пользователи и очевидцы продолжают подозревать, что в этом явлении непременно замешаны пришельцы.

Ранее Фокус писал о том, как появилось розовое облако "НЛО" и почему его фото завирусилось.