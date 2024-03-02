По стопам создателей Долли. Спустя почти 30 лет Китай клонировал пару лучших тибетских коз (видео)

Китайские исследователи заявили, что для клонирования использовали ту же технику, с помощью которой создали овцу Долли.

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Китайские ученые заявили, что им удалось успешно клонировать первых в мире тибетских коз, используя ту же технику, которая в 1997 году позволила создать первое в мире клонированное животное — овцу Долли, пишет Daily Mail.

Авторы исследования заявляют, что клоны были созданы путем клонирования соматических клеток, который включает перенос ядра взрослой клетки в новую яйцеклетку. Затем ее имплантируют суррогатной матери, которая вынашивает и рожает детеныша. При этом новорожденный имеет нулевой процент ДНК суррогатной матери и 100% ДНК донора.

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Новорожденный клонированный козленок весил 3,4 килограмма и был абсолютно здоров. Однако о втором козленке ничего неизвестно. В то же время ученые рассказали, что животные были клонированы от крупных, призовых козлов-самцов, которые являются желательными особями для разведения. Китайские ученые также заявили, что их работа направлена на "восстановление и сохранение" генетического материала "лучших особей" в популяции.

Малыш сидит со своей суррогатной матерью. Эти двое не связаны генетически Фото: ChinaScience

По словам ведущего автора исследования из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Су Цзяньминя, клонирование позволяет полностью скопировать и перенести генетическую информацию. Она также заявил, что использование лучших племенных баранов позволит в будущем улучшить доходы местных фермеров и помочь отрасли развиваться.

В дальнейшем ученые планируют клонировать коз, производящих наибольшее количество ценной шерсти, а в долгосрочной перспективе команда также намерена клонировать самцов коз, которые смогут дать лучших производителей шерсти.

Ученый держит клонированного детеныша тибетского козленка Фото: ChinaScience

Китайские СМИ тут же сообщили о научном прорыве, однако не разглашают подробностей этого процесса. Известно, что животные были получены путем клонирования соматических клеток, а работа велась в провинции Цинхай. Простыми словами, китайские ученые для своей работы использовали ту же технологию, с помощью которой почти 30 лет назад было создано первое в мире клонированное животное — овечка Долли.

Отметим, что клонирование соматических клеток является концептуально простым и предполагает перенос ядра соматической клетки или просто перенос ядра, однако оно чрезвычайно сложно в реализации. Этот процесс включает несколько этапов:

изъятие ДНК из клетки донора;

удаление ДНК из яйцеклетки;

замена ДНК яйцеклетки на ДНК донора;

имплантация измененной яйцеклетки суррогатной матери;

рождение детеныша, идентичного животному-донору.

В своей работе китайские ученые использовали ДНК соматических клеток трех племенных баранов, а яйцеклетки были взяты от одной овцы.

Чтобы создать клоны с переносом ядра соматической клетки (SCNT), ученые берут ДНК (красный кружок) из ткани и вставляют ее в яйцеклетки (желтые), удаляя из них ДНК (зеленый). Затем ученые включают или выключают определенные гены, чтобы помочь клеткам размножаться (справа) Фото: ChinaScience

Напомним, что в случае Долли клетки были взяты из молочной железы донора, шестилетней овцы Финн Дорсет. Яйцеклетка, из которой выросла Долли, была получена от шотландской чернолицой овцы и была имплантирована ей после того, как она получила донорскую ДНК.

Известно, что в эксперименте приняли участие 43 суррогатных козы, а первоначальный уровень беременности составил 58,1%. На сроке 120 дней 37,2 суррогатных матери все еще были беременны. Отметим, что беременность у коз обычно длится около 150 дней.

Исследователи также заявили, что в общей сложности было клонировано трое детенышей — два самца и одна самка, однако подробности известны лишь об одном детеныше, судьба двух других остается неизвестной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, насколько реально создать копию себя.