Слідами творців Доллі. Через майже 30 років Китай клонував пару найкращих тибетських кіз (відео)

Китайські дослідники заявили, що для клонування використовували ту саму техніку, за допомогою якої створили вівцю Доллі.

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Китайські вчені заявили, що їм вдалося успішно клонувати перших у світі тибетських кіз, використовуючи ту саму техніку, яка 1997 року дала змогу створити першу у світі клоновану тварину — вівцю Доллі, пише Daily Mail.

Автори дослідження заявляють, що клони були створені шляхом клонування соматичних клітин, який включає перенесення ядра дорослої клітини в нову яйцеклітину. Потім її імплантують сурогатній матері, яка виношує і народжує дитинча. При цьому новонароджений має нульовий відсоток ДНК сурогатної матері та 100% ДНК донора.

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Новонароджене клоноване козеня важило 3,4 кілограма і було абсолютно здоровим. Однак про друге козеня нічого невідомо. Водночас учені розповіли, що тварини були клоновані від великих, призових козлів-самців, які є бажаними особинами для розведення. Китайські вчені також заявили, що їхня робота спрямована на "відновлення і збереження" генетичного матеріалу "найкращих особин" у популяції.

Малюк сидить зі своєю сурогатною матір'ю. Ці двоє не пов'язані генетично Фото: ChinaScience

За словами провідного автора дослідження з Північно-Західного університету сільського та лісового господарства Су Цзяньміня, клонування дає змогу повністю скопіювати і перенести генетичну інформацію. Вона також заявила, що використання найкращих племінних баранів дасть змогу в майбутньому поліпшити доходи місцевих фермерів і допомогти галузі розвиватися.

Надалі вчені планують клонувати кіз, які виробляють найбільшу кількість цінної вовни, а в довгостроковій перспективі команда також має намір клонувати самців кіз, які зможуть дати найкращих виробників вовни.

Учений тримає клоноване дитинча тибетського козеняти Фото: ChinaScience

Китайські ЗМІ одразу ж повідомили про науковий прорив, проте не розголошують подробиць цього процесу. Відомо, що тварини були отримані шляхом клонування соматичних клітин, а робота велася в провінції Цинхай. Простими словами, китайські вчені для своєї роботи використовували ту саму технологію, за допомогою якої майже 30 років тому було створено першу у світі клоновану тварину — овечку Доллі.

Зазначимо, що клонування соматичних клітин є концептуально простим і передбачає перенесення ядра соматичної клітини або просто перенесення ядра, проте воно надзвичайно складне в реалізації. Цей процес включає кілька етапів:

вилучення ДНК з клітини донора;

видалення ДНК з яйцеклітини;

заміна ДНК яйцеклітини на ДНК донора;

імплантація зміненої яйцеклітини сурогатній матері;

народження дитинчати, ідентичного тварині-донору.

У своїй роботі китайські вчені використовували ДНК соматичних клітин трьох племінних баранів, а яйцеклітини були взяті від однієї вівці.

Щоб створити клони з перенесенням ядра соматичної клітини (SCNT), вчені беруть ДНК (червоне кружечко) з тканини і вставляють її в яйцеклітини (жовті), видаляючи з них ДНК (зелене). Потім вчені вмикають або вимикають певні гени, щоб допомогти клітинам розмножуватися (праворуч) Фото: ChinaScience

Нагадаємо, що у випадку Доллі клітини були взяті з молочної залози донора, шестирічної вівці Фінн Дорсет. Яйцеклітину, з якої виросла Доллі, було отримано від шотландської чорнолицьої вівці, її імплантували їй після того, як вона отримала донорську ДНК.

Відомо, що в експерименті взяли участь 43 сурогатних кози, а початковий рівень вагітності становив 58,1%. На терміні 120 днів 37,2 сурогатних матері все ще були вагітні. Зазначимо, що вагітність у кіз зазвичай триває близько 150 днів.

Дослідники також заявили, що загалом було клоновано троє дитинчат — два самці й одна самка, проте подробиці відомі лише про одне дитинча, доля двох інших залишається невідомою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, наскільки реально створити копію себе.