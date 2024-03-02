Слідами творців Доллі. Через майже 30 років Китай клонував пару найкращих тибетських кіз (відео)
Китайські дослідники заявили, що для клонування використовували ту саму техніку, за допомогою якої створили вівцю Доллі.
Китайські вчені заявили, що їм вдалося успішно клонувати перших у світі тибетських кіз, використовуючи ту саму техніку, яка 1997 року дала змогу створити першу у світі клоновану тварину — вівцю Доллі, пише Daily Mail.
Автори дослідження заявляють, що клони були створені шляхом клонування соматичних клітин, який включає перенесення ядра дорослої клітини в нову яйцеклітину. Потім її імплантують сурогатній матері, яка виношує і народжує дитинча. При цьому новонароджений має нульовий відсоток ДНК сурогатної матері та 100% ДНК донора.
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Новонароджене клоноване козеня важило 3,4 кілограма і було абсолютно здоровим. Однак про друге козеня нічого невідомо. Водночас учені розповіли, що тварини були клоновані від великих, призових козлів-самців, які є бажаними особинами для розведення. Китайські вчені також заявили, що їхня робота спрямована на "відновлення і збереження" генетичного матеріалу "найкращих особин" у популяції.
За словами провідного автора дослідження з Північно-Західного університету сільського та лісового господарства Су Цзяньміня, клонування дає змогу повністю скопіювати і перенести генетичну інформацію. Вона також заявила, що використання найкращих племінних баранів дасть змогу в майбутньому поліпшити доходи місцевих фермерів і допомогти галузі розвиватися.
Надалі вчені планують клонувати кіз, які виробляють найбільшу кількість цінної вовни, а в довгостроковій перспективі команда також має намір клонувати самців кіз, які зможуть дати найкращих виробників вовни.
Китайські ЗМІ одразу ж повідомили про науковий прорив, проте не розголошують подробиць цього процесу. Відомо, що тварини були отримані шляхом клонування соматичних клітин, а робота велася в провінції Цинхай. Простими словами, китайські вчені для своєї роботи використовували ту саму технологію, за допомогою якої майже 30 років тому було створено першу у світі клоновану тварину — овечку Доллі.
Зазначимо, що клонування соматичних клітин є концептуально простим і передбачає перенесення ядра соматичної клітини або просто перенесення ядра, проте воно надзвичайно складне в реалізації. Цей процес включає кілька етапів:
- вилучення ДНК з клітини донора;
- видалення ДНК з яйцеклітини;
- заміна ДНК яйцеклітини на ДНК донора;
- імплантація зміненої яйцеклітини сурогатній матері;
- народження дитинчати, ідентичного тварині-донору.
У своїй роботі китайські вчені використовували ДНК соматичних клітин трьох племінних баранів, а яйцеклітини були взяті від однієї вівці.
Нагадаємо, що у випадку Доллі клітини були взяті з молочної залози донора, шестирічної вівці Фінн Дорсет. Яйцеклітину, з якої виросла Доллі, було отримано від шотландської чорнолицьої вівці, її імплантували їй після того, як вона отримала донорську ДНК.
Відомо, що в експерименті взяли участь 43 сурогатних кози, а початковий рівень вагітності становив 58,1%. На терміні 120 днів 37,2 сурогатних матері все ще були вагітні. Зазначимо, що вагітність у кіз зазвичай триває близько 150 днів.
Дослідники також заявили, що загалом було клоновано троє дитинчат — два самці й одна самка, проте подробиці відомі лише про одне дитинча, доля двох інших залишається невідомою.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, наскільки реально створити копію себе.