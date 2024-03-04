Люди движутся к неминуемой катастрофе: 200 ученых предвещают крах человечества

Новый обзор исследователей не оставляет места для сомнений — человечество неумолимо движется к своему уничтожению.

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Годами ученые настаивает, что мир несется в тартарары и людям следует предпринять какие-то действия, чтобы не допустить полного коллапса и вымирания всего человечества. Основной причиной сегодняшнего кризиса, по мнению, исследователей является изменение климата, с которым столкнулась планета: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год, вероятно, будет еще жарче, пишет Science Alert.

В новом исследовании международная команда из более чем 200 исследователей провела обзор литературы по глобальному изменению климата. В отчете говорится об ущербе в триллионы долларов, связанном с климатом, миллиардах людей, оказавшихся в трудном положении по всему миру, а также миллионах жизней, потерянных в результате потепления Земли. В результате ученые пришли к выводу, что человечество движется к катастрофе, которой непременно достигнет, если не будут предприняты существенные шаги для изменения этого курса.

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Авторы исследования особое внимание уделили переломным моментам — крупным и внезапным изменениям в экологических условиях, которые вызваны кульминацией небольших изменений окружающей среды. К ним относятся:

масштабные разрушения коралловых рифов;

таяние крупнейших ледниковых щитов и т. д.

Увы, каждый из этих переломных моментов непременно повлечет за собой еще более масштабное разрушение. Авторы исследования отмечают, некоторые самые важные экосистемы сегодня уже находятся на грани значительных изменений, например, ледниковые щиты Гренландии — они имеют настолько низкий порог опрокидывания, что их следует считать зачинщиками цепочек эффектов, распространяющихся по всему земному шару и вызывающих крах других систем.

По словам соавтора исследования, ученого-землеведа Кэролайн Лир из Кардиффского университета в Великобритании, ученые нашли доказательства того, что в прошлом Земли даже самые небольшие изменения в концентрации парниковых газов в атмосфере планеты имели эффект домино. В результате они изменили отдельные регионы Земли: от уровня моря до целых экосистем.

Авторы исследования также предупреждают о катастрофической потере потенциала выращивания сельскохозяйственных культур. Более того, они заявили, что эти процессы уже запущены и набирают оборотов: только в 2022 году более 27 миллионов детей начали голодать из-за экстремальных погодных условий.

К счастью, судьба человечества и планеты в целом еще не полностью предрешена. Авторы исследования полагают, что скоординированные глобальные политические усилия по ограничению переломных моментов и продвижению плана более устойчивого подхода к жизни на Земле, в действительности могут улучшить ситуацию и отстрочить, если не отменить глобальную катастрофу. Например, одним из таких шагов называют отказ от использования ископаемого топлива — команда уверена, что человечеству стоит сделать это задолго до 2050 года.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле под угрозой: человечество может погибнуть к концу столетия.