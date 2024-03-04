Люди рухаються до неминучої катастрофи: 200 учених віщують крах людства

Новий огляд дослідників не залишає місця для сумнівів — людство невблаганно рухається до свого знищення.

Related video

Роками вчені наполягають, що світ мчить у прірву і людям слід вжити якихось заходів, щоб не допустити повного колапсу та вимирання всього людства. Основною причиною сьогоднішньої кризи, на думку дослідників, є зміна клімату, з якою зіткнулася планета: 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024 рік, ймовірно, буде ще спекотнішим, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна команда з більш ніж 200 дослідників провела огляд літератури щодо глобальної зміни клімату. У звіті йдеться про збитки в трильйони доларів, пов'язані з кліматом, мільярди людей, які опинилися в скрутному становищі в усьому світі, а також мільйони життів, втрачених унаслідок потепління Землі. У результаті вчені дійшли висновку, що людство рухається до катастрофи, якої неодмінно досягне, якщо не буде зроблено суттєвих кроків для зміни цього курсу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження особливу увагу приділили переломним моментам — великим і раптовим змінам в екологічних умовах, які спричинені кульмінацією невеликих змін довкілля. До них належать:

масштабні руйнування коралових рифів;

танення найбільших льодовикових щитів тощо.

На жаль, кожен із цих переломних моментів неодмінно потягне за собою ще більш масштабне руйнування. Автори дослідження зазначають, деякі найважливіші екосистеми сьогодні вже перебувають на межі значних змін, наприклад, льодовикові щити Гренландії — вони мають настільки низький поріг перекидання, що їх слід вважати призвідниками ланцюжків ефектів, що поширюються всією земною кулею та спричиняють крах інших систем.

За словами співавтора дослідження, науковця-землезнавця Керолайн Лір із Кардіффського університету у Великій Британії, вчені знайшли докази того, що в минулому Землі навіть найменші зміни в концентрації парникових газів в атмосфері планети мали ефект доміно. У результаті вони змінили окремі регіони Землі: від рівня моря до цілих екосистем.

Автори дослідження також попереджають про катастрофічну втрату потенціалу вирощування сільськогосподарських культур. Ба більше, вони заявили, що ці процеси вже запущено і вони набирають обертів: тільки у 2022 році понад 27 мільйонів дітей почали голодувати через екстремальні погодні умови.

На щастя, доля людства і планети загалом ще не повністю вирішена. Автори дослідження вважають, що скоординовані глобальні політичні зусилля з обмеження переломних моментів і просування плану більш стійкого підходу до життя на Землі, насправді можуть поліпшити ситуацію і відстрочити, якщо не скасувати, глобальну катастрофу. Наприклад, одним із таких кроків називають відмову від використання викопного палива — команда впевнена, що людству варто зробити це задовго до 2050 року.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі під загрозою: людство може загинути до кінця століття.