Еще один обман. Электромобили вредят планете больше, чем авто на бензине

Исследователи сделали еще одно неприятное открытие, электромобили на самом деле не так уж экологичны, как считалось ранее.

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Изначально исследование было опубликовано еще в 2022 году, однако теперь оно вновь привлекло внимание после того, как его процитировало одно издание. Тогда ученые пришли к выводу, что тормоза и шины выделяют в 1850 раз больше твердых частиц в сравнении с современными выхлопными трубами, оснащенными фильтрами, снижающими выбросы, пишет Daily Mail.

Тогда команда обнаружила, что электромобили в среднем на 30% тяжелее, чем авто с бензиновым двигателем, из-за чего тормоза и протекторы шин изнашиваются значительно быстрее, чем у стандартных авто. В результате этого в атмосферу выбрасывается больше крошечных, а часто и токсичных частиц.

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По словам профессора Технологического института Вирджинии Хешима Ракха, это исследование "правдиво лишь частично". Ученый отмечает, что электромобили действительно тяжелее, а потому их шины будут выделять больше микропластика в воздух, однако это также справедливо и для седанов в сравнении с внедорожниками.

Профессор Ракха также отмечает, что очень сложно определить разницу между количеством микропластика, выбрасываемым из протекторов шин электромобилей и авто на бензине, так как необходимо определить частицы пластика, которые уже находятся в воздухе, от других источников, от того, что производят шины.

В результате Ракха с коллегами провели первые полевые испытания, позволяющие определить, сколько частиц пластика выбрасывают в атмосферу электромобили и авто на бензине. Для этого они используют симуляторы дорожного движения, имитирующие городские условия. Однако команда не ожидает обнаружить существенную разницу между авто — предполагается, что она составит около 20%.

Команда также отмечает, что данное исследование вовсе не значит, что людям следует отказаться от использования электромобилей, так как они "более эффективны при нулевом уровне выбросов". Ракха отмечает, что электромобили также выделяют много CO2 при зарядке вашего автомобиля.

Аккумуляторы электромобилей весят около 453 кг, а выбросы от шин могут в 400 раз превышать выбросы из выхлопных труб. В то же время загрязнение воздуха твердыми частицами ранее уже связали с такими проблемами со здоровьем, как:

болезни сердца;

астма;

заболевание легких;

рак;

риск преждевременной смерти.

В то же время ученые отмечают, что новые авто с бензиновыми двигателями создаются "чище" за счет обновления комплектации двигателей внутреннего сгорания, включающего сажевые фильтры, сокращающие выбросы. При этом увеличение веса электромобилей из-за литий-ионных батарей приводит к более быстрому износу протекторов шин, что в конечном итоге приводит к увеличению выбросов.

В целом ученые пришли к выводу, что разница между электромобилями и авто на бензине заключается в том, что твердые частицы от первых, как правило, в большинстве своем загрязняют воду и почву, тогда как выхлопные газы от вторых отрицательно влияют на качество воздуха.

В ходе эксперимента команда использовала систему отбора проб для сбора частиц сразу за каждой шиной, а затем измерили размер частиц, вылетающих из протектора. Результаты показывают, что чем больше масса и вес авто, тем быстрее выделяются выбросы твердых частиц — это связано с увеличением крутящего момента между шинами и дорогой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали вдыхание выхлопных газов с повышением давления.