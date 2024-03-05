Ще один обман. Електромобілі шкодять планеті більше, ніж авто на бензині

Дослідники зробили ще одне неприємне відкриття, електромобілі насправді не такі вже й екологічні, як вважалося раніше.

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Спочатку дослідження було опубліковано ще 2022 року, проте тепер воно знову привернуло увагу після того, як його процитувало одне видання. Тоді вчені дійшли висновку, що гальма і шини виділяють у 1850 разів більше твердих частинок, як порівняти із сучасними вихлопними трубами, оснащеними фільтрами, що знижують викиди, пише Daily Mail.

Тоді команда виявила, що електромобілі в середньому на 30% важчі, ніж авто з бензиновим двигуном, через що гальма і протектори шин зношуються значно швидше, ніж у стандартних авто. Унаслідок цього в атмосферу викидається більше крихітних, а часто й токсичних частинок.

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За словами професора Технологічного інституту Вірджинії Хешима Ракха, це дослідження "правдиве лише частково". Науковець зазначає, що електромобілі справді важчі, а тому їхні шини виділятимуть більше мікропластику в повітря, однак це також справедливо і для седанів порівняно з позашляховиками.

Професор Ракха також зазначає, що дуже складно визначити різницю між кількістю мікропластику, що викидається з протекторів шин електромобілів і авто на бензині, бо необхідно визначити частинки пластику, які вже перебувають у повітрі, від інших джерел, від того, що виробляють шини.

У результаті Ракха з колегами провели перші польові випробування, що дають змогу визначити, скільки частинок пластику викидають в атмосферу електромобілі та авто на бензині. Для цього вони використовують симулятори дорожнього руху, що імітують міські умови. Однак команда не очікує виявити суттєву різницю між авто — передбачається, що вона становитиме близько 20%.

Команда також зазначає, що дане дослідження зовсім не означає, що людям слід відмовитися від використання електромобілів, оскільки вони "більш ефективні при нульовому рівні викидів". Ракха зазначає, що електромобілі також виділяють багато CO2 під час зарядки вашого автомобіля.

Акумулятори електромобілів важать близько 453 кг, а викиди від шин можуть у 400 разів перевищувати викиди з вихлопних труб. Водночас забруднення повітря твердими частинками раніше вже пов'язали з такими проблемами зі здоров'ям, як:

хвороби серця;

астма;

захворювання легенів;

рак;

ризик передчасної смерті.

Водночас науковці зазначають, що нові авто з бензиновими двигунами створюють "чистішими" завдяки оновленню комплектації двигунів внутрішнього згоряння, що включає сажові фільтри, які скорочують викиди. При цьому збільшення ваги електромобілів через літій-іонні батареї призводить до швидшого зносу протекторів шин, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення викидів.

Загалом учені дійшли висновку, що різниця між електромобілями та авто на бензині полягає в тому, що тверді частинки від перших, як правило, здебільшого забруднюють воду та ґрунт, тоді як вихлопні гази від других негативно впливають на якість повітря.

Під час експерименту команда використовувала систему відбору проб для збору частинок одразу за кожною шиною, а потім виміряли розмір частинок, що вилітають із протектора. Результати показують, що чим більша маса і вага авто, тим швидше виділяються викиди твердих частинок — це пов'язано зі збільшенням крутного моменту між шинами та дорогою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали вдихання вихлопних газів з підвищенням тиску.