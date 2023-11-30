Небезпека, що витає в повітрі. Учені пов'язали вдихання вихлопних газів із підвищенням тиску

Нове дослідження наголосило, що забруднення, спричинене продуктами відходів транспортних засобів, не просто погіршує наше здоров'я в момент вдихання, а й тривалий час після цього.

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Під час недавнього дослідження, проведеного Університетом Вашингтона, вчені виявили вражаючі ризики для здоров'я, пов'язані з впливом забруднення повітря, викликаного рухом транспорту. Ці ризики особливо очевидні в міських районах, де жваві дороги — звичайне явище, пише Knowridge.

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Дослідження було присвячене безпосередньому впливу забрудненого повітря на пасажирів у годину пік. З'ясувалося, що вплив нефільтрованого повітря в таких умовах може значно підвищити артеріальний тиск не тільки під час поїздки, а й протягом доби після неї.

Дослідження проводилося провідним експертом у галузі екологічного здоров'я Джоелом Кауфманом і його командою. Вони перевірили вплив нефільтрованого дорожнього повітря на здорових людей віком від 22 до 45 років, проїхавши з ними жвавими вулицями Сіетла. Кров'яний тиск учасників контролювався за двома сценаріями: з високоякісними повітряними фільтрами в автомобілі та без них. Учасники не знали, якого типу повітря вони зазнавали під час кожної поїздки.

Результати виявилися вражаючими і водночас лякаючими. Вплив нефільтрованого повітря спричинив помітне підвищення артеріального тиску, що перевищило 4,50 мм рт. ст. порівняно з тим, коли використовувалися повітряні фільтри. Це підвищення було швидким і тривало щонайменше 24 години. Дослідження підкреслює потенційну небезпеку для здоров'я, пов'язану зі щоденним впливом забруднення повітря, і порушує питання щодо впливу ультрадрібних частинок, що містяться в дорожньому забрудненні, на здоров'я серцево-судинної системи. Хоча під час дослідження ці найдрібніші частинки ефективно фільтрувалися, їхня точна роль у впливі на кров'яний тиск залишається темою для подальших досліджень.

Загалом, це дослідження проливає світло на безпосередні ризики для здоров'я, пов'язані із забрудненням повітря внаслідок дорожнього руху, наголошуючи на необхідності проведення більш комплексних досліджень і, можливо, вжиття більш ефективних заходів із боротьби із забрудненням у міських районах.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.