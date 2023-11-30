Опасность, витающая в воздухе. Ученые связали вдыхание выхлопных газов с повышением давления

Новое исследование подчеркнуло, что загрязнение, вызванное продуктами отходов транспортных средств, не просто ухудшает наше здоровье в момент вдыхания, но и длительное время после этого.

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В ходе недавнего исследования, проведенного Университетом Вашингтона, ученые обнаружили поразительные риски для здоровья, связанные с воздействием загрязнения воздуха, вызванного движением транспорта. Эти риски особенно очевидны в городских районах, где оживленные дороги — обычное явление, пишет Knowridge.

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Исследование было посвящено непосредственному воздействию загрязненного воздуха на пассажиров в час пик. Выяснилось, что воздействие нефильтрованного воздуха в таких условиях может значительно повысить артериальное давление не только во время поездки, но и в течение суток после нее.

Исследование проводилось ведущим экспертом в области экологического здоровья Джоэлом Кауфманом и его командой. Они проверили воздействие нефильтрованного дорожного воздуха на здоровых людей в возрасте от 22 до 45 лет, проехав с ними по оживленным улицам Сиэтла. Кровяное давление участников контролировалось по двум сценариям: с высококачественными воздушными фильтрами в автомобиле и без них. Участники не знали, какому типу воздуха они подвергались во время каждой поездки.

Результаты оказались впечатляющими и одновременно пугающими. Воздействие нефильтрованного воздуха вызвало заметное повышение артериального давления, превысившее 4,50 мм рт. ст. по сравнению с тем, когда использовались воздушные фильтры. Это повышение было быстрым и продолжалось не менее 24 часов. Исследование подчеркивает потенциальную опасность для здоровья, связанную с ежедневным воздействием загрязнения воздуха, и ставит вопрос о влиянии ультрамелких частиц, содержащихся в дорожном загрязнении, на здоровье сердечно-сосудистой системы. Хотя в ходе исследования эти мельчайшие частицы эффективно отфильтровывались, их точная роль в воздействии на кровяное давление остается темой для дальнейших исследований.

В целом, данное исследование проливает свет на непосредственные риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха в результате дорожного движения, подчеркивая необходимость проведения более комплексных исследований и, возможно, принятия более эффективных мер по борьбе с загрязнением в городских районах.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.