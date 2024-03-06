Найдены самые первые половые хромосомы на Земле: какой вид был первопроходцем

Молекулярный возраст обнаруженной Z-хромосомы составляет от 378 до 339 миллионов лет.

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Ученые обнаружили у осьминогов, которые обитают в Тихом океане, самые ранние известные половые хромосомы. Они появились около 380 млн лет назад и являются первым свидетельством генетического определения пола у головоногих моллюсков, среди которых кальмары, каракатицы, осьминоги и наутилусы, пишет New Scientist.

"Определение пола у головоногих оставалось загадкой по сей день", — говорит Эндрю Керн из Университета Орегона.

До недавнего времени исследования предполагали, что пол у головоногих определяется такими внешними факторами, как температура воды и так далее. Но Керн и его команда доказала обратное.

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В рамках исследования ученые собрали генетическую базу данных калифорнийского двупятнистого осьминога (Octopus bimaculoides). Ее подкрепили генетическим материалом из мозга и других тканей, включая жабры, сетчатку и семенники, на основе чего был создан первый генетический профиль. Исследование показало, что у самок осьминогов есть только одна копия хромосомы 17, также известной как Z-хромосома, остальные же хромосомы имеют по две копии каждая.

"Это навело нас на мысль, что мы, возможно, обнаружили у нашей самки половую хромосому, которая будет передаваться по наследству", — подчеркивает исследователь.

Он и его коллеги сравнили хромосомы нескольких калифорнийских двухпятнистых осьминогов и обнаружили, что у самцов есть две Z-хромосомы, а у самок — ZO.

"Невероятно, но и осьминог, и кальмар имели ту же картину, которую мы наблюдали", — говорит Керн.

Но геном наутилуса отличался. Наутилус отделился от других мягкотелых головоногих моллюсков около 455 и 378 млн лет назад. Ученые предполагают, что хромосомы, обнаруженные у калифорнийского двухпятнистого осьминога, возникли после того, как отделились наутилусы. В результате молекулярный возраст Z-хромосомы составляет от 378 до 339 миллионов лет.

Половая хромосома головоногих может быть полезна как для будущих исследований осьминогов, так и для более широких исследований эволюции, говорит Кристин Хаффард из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей в Калифорнии.

Напомним, мозг осьминога эволюционировал таким образом, чтобы разделить с мозгом человека удивительную черту. Головоногие, такие как осьминоги, кальмары и каракатицы, — очень умные животные со сложной нервной системой.