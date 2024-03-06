Знайдено найперші статеві хромосоми на Землі: який вид був першопрохідцем

Молекулярний вік виявленої Z-хромосоми становить від 378 до 339 мільйонів років.

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Учені виявили у восьминогів, які мешкають у Тихому океані, найбільш ранні відомі статеві хромосоми. Вони з'явилися близько 380 млн років тому та є першим свідченням генетичного визначення статі в головоногих молюсків, серед яких кальмари, каракатиці, восьминоги та наутилуси, пише New Scientist.

"Визначення статі в головоногих залишалося загадкою донині", — каже Ендрю Керн із Університету Орегона.

Донедавна дослідження припускали, що стать у головоногих визначається такими зовнішніми чинниками як температура води тощо. Але Керн і його команда довели протилежне.

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У межах дослідження вчені зібрали генетичну базу даних каліфорнійського двоп'ятнистого восьминога (Octopus bimaculoides). Її підкріпили генетичним матеріалом із мозку й інших тканин, зокрема зябер, сітківки та насінників, на основі чого було створено перший генетичний профіль. Дослідження показало, що в самок восьминогів є тільки одна копія хромосоми 17, також відомої як Z-хромосома, інші ж хромосоми мають по дві копії кожна.

"Це навело нас на думку, що ми, можливо, виявили в нашої самки статеву хромосому, яка передаватиметься в спадок", — підкреслює дослідник.

Він і його колеги порівняли хромосоми кількох каліфорнійських двоп'ятнистих восьминогів і виявили, що в самців є дві Z-хромосоми, а в самок — ZO.

"Неймовірно, але і восьминіг, і кальмар мали ту саму картину, яку ми спостерігали", — каже Керн.

Але геном наутилуса відрізнявся. Наутилус відокремився від інших м'якотілих головоногих молюсків близько 455 і 378 млн років тому. Вчені припускають, що хромосоми, виявлені в каліфорнійського двоп'ятнистого восьминога, виникли після того, як відокремилися наутилуси. У результаті молекулярний вік Z-хромосоми становить від 378 до 339 мільйонів років.

Статева хромосома головоногих може бути корисною як для майбутніх досліджень восьминогів, так і для ширших досліджень еволюції, каже Крістін Гаффард із Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей у Каліфорнії.

Нагадаємо, мозок восьминога еволюціонував так, щоб розділити з мозком людини дивовижну рису. Головоногі, такі як восьминоги, кальмари та каракатиці, — дуже розумні тварини зі складною нервовою системою.