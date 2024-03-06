Рай на Земле существует: вечные враги крокодилы и аллигаторы живут в нем душа в душу (видео)

Исследователи навали единственное место на планете, где грозные аллигаторы и крокодилы сосуществуют бок о бок.

Related video

Крокодилы и аллигаторы чрезвычайно похожи и процветают в сопоставимых средах обитания, они никогда не живут по соседству. На всем земном шаре есть лишь одно место, где эти хищники сосуществуют бок о бок — национальный парк Эверглейдс в Южной Флориде, пишет IFLScience.

Предыдущие исследования обнаружили, что крокодилы и аллигаторы населяют Землю уже давно: ученые смогли проследить существование группы архозавров Crocodylomorpha, в которую входят крокодилы, аллигаторы и их дальние родственники, примерно на 145 миллионов лет назад на территории современной Европы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторое время спустя в Северной Америке эта группа разделилась еще больше, когда крокодилы смогли переносить соленую воду, а аллигаторы — нет. По словам палеонтолога из Музея естественной истории в Лондоне Пола Барретта, предполагается, что предки сегодняшних аллигаторов и крокодилов эволюционировали в Северной Америке, после чего аллигаторы остались в пределах Америки, в то время как крокодилы смогли проникнуть буквально повсюду.

Предполагается, что способность пересекать соленые водоемы позволила хищникам распространиться на более широкую территорию, чем аллигаторы. Сегодня крокодилы буквально встречаются по всему миру, в том числе и в тропических океанах, в то время как аллигаторы могут обитать лишь в пресной воде.

В США обитают два вида крокодилов: (Alligator Mississippiensis) и американский крокодил (Crocodylus acutus). Как правило, американские аллигаторы встречаются на юго-востоке США, в то время как американские крокодилы населяют прибрежные районы южной Флориды. Оба вида не любят общества других крокодилов, однако на Земле существует одна точка, где они буквально живут душа в душу.

В самой северной точке ареала крокодилов и самой южной точке ареала аллигаторов есть точка в национальном парке Эверглейдс — здесь аллигаторы и крокодилы сосуществуют. Оба вида обитают в парке, а озеро Окичоби обеспечивает пресную воду, необходимую аллигаторам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали самого редкого белоснежного аллигатора.