Рай на Землі існує: вічні вороги крокодили й алігатори живуть у ньому душа в душу (відео)

Дослідники знайшли єдине місце на планеті, де грізні алігатори та крокодили співіснують пліч-о-пліч.

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Крокодили й алігатори надзвичайно схожі та процвітають у порівнянних середовищах існування, вони ніколи не живуть по сусідству. На всій земній кулі є лише одне місце, де ці хижаки співіснують пліч-о-пліч — національний парк Еверґлейдс у Південній Флориді, пише IFLScience.

Попередні дослідження виявили, що крокодили й алігатори населяють Землю вже давно: вчені змогли простежити існування групи архозаврів Crocodylomorpha, до якої входять крокодили, алігатори та їхні далекі родичі, приблизно на 145 мільйонів років тому на території сучасної Європи.

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Деякий час потому в Північній Америці ця група розділилася ще більше, коли крокодили змогли переносити солону воду, а алігатори — ні. За словами палеонтолога з Музею природної історії в Лондоні Пола Барретта, припускається, що предки сьогоднішніх алігаторів і крокодилів еволюціонували в Північній Америці, після чого алігатори залишилися в межах Америки, тоді як крокодили змогли проникнути буквально всюди.

Передбачається, що здатність перетинати солоні водойми дала змогу хижакам поширитися на ширшу територію, ніж алігатори. Сьогодні крокодили буквально зустрічаються по всьому світу, зокрема і в тропічних океанах, тоді як алігатори можуть мешкати лише в прісній воді.

У США мешкають два види крокодилів: (Alligator Mississippiensis) і американський крокодил (Crocodylus acutus). Як правило, американські алігатори трапляються на південному сході США, тоді як американські крокодили населяють прибережні райони південної Флориди. Обидва види не люблять товариства інших крокодилів, проте на Землі існує одна точка, де вони буквально живуть душа в душу.

У найпівнічнішій точці ареалу крокодилів і найпівденнішій точці ареалу алігаторів є точка в національному парку Еверґлейдс — тут алігатори та крокодили співіснують. Обидва види мешкають у парку, а озеро Окічобі забезпечує прісну воду, необхідну алігаторам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали найрідкіснішого білосніжного алігатора.