29 дней невероятной жары на Земле: февраль официально признали самым жарким (фото)

Исследователи заявляют, что прошлый месяц дополнил череду температурных рекордов, которые тянутся еще с прошлого года.

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Ученые больше не предупреждают, что климатический кризис может обрушиться на планету, они заявляют, что он уже здесь: Земля переступила из "эры глобального потепления" в "эру глобального закипания". В результате прошлый 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, а на мир обрушились невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров, пишет Daily Mail.

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Исследователи также предупредили, что 2024, вероятно, станет еще более жарким, чем предыдущий год. В результате январь уже был официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а теперь за ним последовал и февраль — температура в прошлом месяце была на 0,81°C выше средней. При этом, если рассматривать Европу отдельно от остального мира, то температура в прошлом месяце была на 5,94°F (3,3°C) выше среднего показателя февраля 1991-2020 годов.

На графике показаны суточные аномалии средней глобальной приземной температуры воздуха (°C) относительно расчетных значений за 18:50–19:00 на 2024 год (белый цвет) и 2023 год (красный цвет) Фото: Copernicus

Результаты наблюдений показывают, что средняя глобальная температура за месяц составила 13,54°C, что на 0,12°C выше температуры предыдущего самого теплого февраля, который наблюдался в 2016 году. Ученые отмечают, что тревожным выгляди то, что средняя температура нынешнего февраля была на 0,81°C теплее, чем средний мировой показатель за февраль 1991-2000 годов.

По словам директора Службы по изменению климата Copernicus Карло Буонтемпо, нынешний февраль присоединился к длинной череде рекордов последних нескольких месяцев, и виной тому выбросы парниковых газов. Он также заявил, что подобные события не кажутся чем-то "удивительным", поскольку продолжающееся потепление климатической системы, увы, неизбежно приводит к новым экстремальным температурам.

Февраль 2024 года был самым теплым февралем за всю историю наблюдений в мире: средняя температура приземного воздуха составила 13,54°C Фото: Copernicus

Земной климат реагирует на фактическую концентрацию парниковых газов в атмосфере, поэтому, если человечеству не удастся ее стабилизировать, мы неизбежно столкнемся с новыми глобальными температурными рекордами и их последствиями.

Отметим, что февраль также стал 9 месяцем подряд самым теплым за всю историю наблюдений и, вероятно, не последним. Подобная ситуация вызывает беспокойство климатологов, поскольку глобальная цель человечества состоит в том, чтобы удержать среднюю глобальную температуру в пределах 2°C, а по возможности и вовсе на уровне 1,5°C.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что делает 2023 таким знойным.