29 днів неймовірної спеки на Землі: лютий офіційно визнали найспекотнішим (фото)

Дослідники заявляють, що минулий місяць доповнив низку температурних рекордів, які тягнуться ще з минулого року.

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Учені більше не попереджають, що кліматична криза може обрушитися на планету, вони заявляють, що вона вже тут: Земля переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального закипання". У результаті минулий 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, а на світ обрушилися неймовірні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж, пише Daily Mail.

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Дослідники також попередили, що 2024 рік, імовірно, стане ще спекотнішим, ніж попередній рік. У результаті січень уже було офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а тепер за ним пішов і лютий — температура минулого місяця була на 0,81°C вищою за середню. При цьому, якщо розглядати Європу окремо від решти світу, то температура минулого місяця була на 5,94°F (3,3°C) вищою за середній показник лютого 1991-2020 років.

На графіку показано добові аномалії середньої глобальної приземної глобальної температури повітря (°C) відносно розрахункових значень за 18:50-19:00 на 2024 рік (білий колір) і 2023 рік (червоний колір) Фото: засуха

Результати спостережень показують, що середня глобальна температура за місяць становила 13,54°C, що на 0,12°C вище за температуру попереднього найтеплішого лютого, що спостерігався у 2016 році. Науковці зазначають, що тривожним виглядає те, що середня температура цьогорічного лютого була на 0,81°C теплішою, ніж середній світовий показник за лютий 1991-2000 років.

За словами директора Служби зі зміни клімату Copernicus Карло Буонтемпо, нинішній лютий приєднався до довгої низки рекордів останніх кількох місяців, і виною тому викиди парникових газів. Він також заявив, що подібні події не здаються чимось "дивовижним", оскільки потепління кліматичної системи, що триває, на жаль, неминуче призводить до нових екстремальних температур.

Лютий 2024 року був найтеплішим лютим за всю історію спостережень у світі: середня температура приземного повітря становила 13,54°C Фото: засуха

Земний клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері, тож, якщо людству не вдасться її стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками.

Зазначимо, що лютий також став 9 місяцем поспіль найтеплішим за всю історію спостережень і, ймовірно, не останнім. Така ситуація викликає занепокоєння кліматологів, оскільки глобальна мета людства полягає в тому, щоб утримати середню глобальну температуру в межах 2°C, а за можливості та зовсім на рівні 1,5°C.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що робить 2023 рік таким спекотним.