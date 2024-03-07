Злодей в океане: что известно о крупнейшем на Земле беспозвоночном с огромными глазами (фото)

Исследователи рассказали, кто такие колоссальные кальмары и почему их репутация столь плоха во всем мире.

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Океан покрывает более 70% поверхности океана и является домом для множества удивительных существ: от косаток, способных в одиночку атаковать и убить большую белую акулу, до милых осьминогов-дамбо. Однако есть в океане гигантский злодей, захвативший воображение многих: от историй о разрушенных кораблях до гигантских щупалец, выныривающих из глубины, пишет IFLScience.

Но что на самом деле нам известно об этих гигантских кальмарах, обитающих в океане? Во-первых, стоит начать с того, что колоссальные кальмары действительно существуют, их вид называется Mesonychoteuthis hamiltoni. Эти удивительные существа являются крупнейшими на Земле беспозвоночными животными и, как правило, обитают в глубоком море Южного океана, окружающего Антарктиду.

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Исследователи отмечают, что эти кальмары действительно огромны, но также и неуловимы, а потому их жизнь окутана тайной. По информации Лондонского музея естественной истории, фотографии живого колоссального кальмара в дикой среде обитания попросту не существует до сих пор.

Однако некоторые подробности их жизни нам все же известны. Они были получены из немногих экземпляров, которые ученым удалось обнаружить или поймать. Впервые колоссальный кальмар был замечен в 1981 году, а в коллекции Музея Новой Зеландии в Веллингтоне сегодня находится три экземпляра этого вида.

Насколько большой колоссальный кальмар

Представители этого вида являются обладателями титула "самого большого беспозвоночного в мире". Кроме того, они также являются обладателями самых больших глаз среди всех видов на Земле. В исследовании 2017 года ученые обнаружили, что глаза этого вида в поперечнике могут достигать 27 сантиметров и обращены вперед, что значительно улучшает их зрение на глубине 2000 метров.

Данные исследователей свидетельствуют о том, что взрослый колоссальный кальмар может достигать в длину с щупальцами и руками около 14 метров и весит не менее 500 килограмм. Любопытно, что самыми крупными особями этого вида являются самки.

По сравнению с гигантским кальмаром, у которого более длинные руки и щупальца, но более короткое тело, колоссальный кальмар по-прежнему весит больше всех, но в целом гигантские кальмары длиннее благодаря этим большим старым щупальцам.

Это представление художника о том, как, скорее всего, выглядит колоссальный кальмар в дикой природе Фото: Shutterstock

Чем питаются колоссальные кальмары

По словам исследователей все виды кальмаров, в том числе и колоссальные обладают твердым клювом, который помогает им ловить добычу. Кроме того, животные используют крючки на концах щупалец, чтобы охотиться.

Исследователям ни разу не доводилось видеть, как питается колоссальный кальмар, однако они считают, что их рацион состоит из крупных рыб, таких как патагонский клыкач и полярные акулы, а также других видов кальмаров. Любопытно, что иногда ученые обнаруживают кашалотов с необычными отметинами на коже, предполагается, что эти "шрамы" были оставлены колоссальными кальмарами, когда киты пытались их съесть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле.