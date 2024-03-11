Обнаружены маленькие красные пятна в космосе: меняют представление о черных дырах (фото)

Астрономы считают, что изучение этих объектов поможет лучше понять природу сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

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Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, считают, что скопление ярких красных пятен, которые скрываются в самых далеких уголках Вселенной может изменить понимание того, как формируются сверхмассивные черные дыры, пишет Live Science.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили красные небольшие, но яркие пятна, которые на самом деле оказались небольшими квазарами. Хотя эти загадочные красные пятна ранее уже увидел космический телескоп Хаббл, только сейчас удалось понять, что это за объекты на самом деле.

Квазары – это чрезвычайно яркие объекты, которые создают очень активные сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, когда с большой скоростью поглощают материю.

Но ученые на самом деле изучали квазар J1148+5251, свет от которого летел к нам 13 млрд лет, то есть он отправился в путь, когда Вселенной было примерно 800 млн лет. Изучение этого квазара позволило выявить и более мелкие версии таких объектов в ранней Вселенной, который выглядят как яркие красные пятна.

Авторы исследования говорят, что именно эти небольшие квазары в ранней Вселенной могут изменить представление о происхождении черных дыр. Анализ света, излучаемого маленькими квазарами, позволил определить, что они являются очень маленькими облаками из газа, которые вращаются вокруг чего-то очень массивного, такого как сверхмассивная черная дыра. По сути, это новорожденный квазар.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили красные небольшие, но яркие пятна, которые на самом деле оказались небольшими квазарами. Хотя эти загадочные красные пятна ранее уже увидел космический телескоп Хаббл, только сейчас удалось понять, что это за объекты на самом деле Фото: NASA

Хотя эти квазары маленькие, они могли вырасти в квазары чудовищных размеров, которые создавали сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Но эти черные дыры, которые уже известны ученым, имеют слишком большую массу, а потому согласно теории, не могут существовать в ранней Вселенной. И все же они существуют, а потому это загадка для астрономов, которую они никак не могут решить с помощью современных теорий космологии.

Согласно существующим законам физики и моделям эволюции черных дыр в ранней Вселенной, последние вероятно возникли в результате взрыва очень массивных первых звезд. Но они набрали массу слишком быстро, чем это должно происходить, что позволило им приобрести и гигантские размеры. По словам ученых, это так же невозможно, как если бы пятилетний ребенок имел рост 2 метра. То есть, что-то происходило в начале истории Вселенной, чего не могут объяснить теории космологии.

Авторы исследования считают, что именно эти, недавно обнаруженные новорожденные квазары помогут выяснить, каким образом черные дыры в ранней Вселенной стали слишком большими за относительно короткое время, если говорит о космических мерках.

Как уже писал Фокус, была создана интерактивная карта Вселенной, которая показывает ее истинные масштабы. Например, Солнце – это лишь одна из 70 септиллионов звезд, разбросанных по космосу.

Также Фокус писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб астрономы нашли новую водную планету, которая как предполагается покрыта океаном из воды глубиной в сотни километров. Но есть несколько нюансов, которое могут повлиять на то, пригоден ли этот мир для жизни, или нет.