Виявлено маленькі червоні плями в космосі: змінюють уявлення про чорні діри (фото)

Астрономи вважають, що вивчення цих об'єктів допоможе краще зрозуміти природу надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

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Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, вважають, що скупчення яскравих червоних плям, що ховаються в найдальших куточках Всесвіту, може змінити розуміння того, як формуються надмасивні чорні діри, пише Live Science.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили червоні невеликі, але яскраві плями, які насправді виявилися невеликими квазарами. Хоча ці загадкові червоні плями раніше вже побачив космічний телескоп Хаббл, тільки зараз вдалося зрозуміти, що це за об'єкти насправді.

Квазари — це надзвичайно яскраві об'єкти, які створюють дуже активні надмасивні чорні діри в центрах галактик, коли з великою швидкістю поглинають матерію.

Але вчені насправді вивчали квазар J1148+5251, світло від якого летіло до нас 13 млрд років, тобто він вирушив у дорогу, коли Всесвіту було приблизно 800 млн років. Вивчення цього квазара дало змогу виявити і більш дрібні версії таких об'єктів у ранньому Всесвіті, які виглядають як яскраві червоні плями.

Автори дослідження кажуть, що саме ці невеликі квазари в ранньому Всесвіті можуть змінити уявлення про походження чорних дір. Аналіз світла, випромінюваного маленькими квазарами, дозволив визначити, що вони є дуже маленькими хмарами з газу, які обертаються навколо чогось дуже масивного, такого як надмасивна чорна діра. По суті, це новонароджений квазар.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили червоні невеликі, але яскраві плями, які насправді виявилися невеликими квазарами. Хоча ці загадкові червоні плями раніше вже побачив космічний телескоп Хаббл, тільки зараз вдалося зрозуміти, що це за об'єкти насправді Фото: NASA

Хоча ці квазари маленькі, вони могли вирости у квазари жахливих розмірів, які створювали надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті. Але ці чорні діри, які вже відомі вченим, мають надто велику масу, а тому згідно з теорією, не можуть існувати в ранньому Всесвіті. Та все ж вони існують, а тому це загадка для астрономів, яку вони ніяк не можуть вирішити за допомогою сучасних теорій космології.

Згідно з існуючими законами фізики та моделями еволюції чорних дір у ранньому Всесвіті, останні ймовірно виникли внаслідок вибуху дуже масивних перших зірок. Але вони набрали масу надто швидко, ніж це мало б відбуватися, що дало змогу їм набути й гігантських розмірів. За словами вчених, це так само неможливо, як якби п'ятирічна дитина мала зріст 2 метри. Тобто, щось відбувалося на початку історії Всесвіту, чого не можуть пояснити теорії космології.

Автори дослідження вважають, що саме ці, нещодавно виявлені новонароджені квазари допоможуть з'ясувати, яким чином чорні діри в ранньому Всесвіті стали надто великими за відносно короткий час, якщо говорити про космічні мірки.

Як уже писав Фокус, було створено інтерактивну карту Всесвіту, яка показує його справжні масштаби. Наприклад, Сонце — це лише одна з 70 септильйонів зірок, розкиданих космосом.

Також Фокус писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи знайшли нову водну планету, яка, як передбачається, покрита океаном з води глибиною в сотні кілометрів. Але є кілька нюансів, які можуть вплинути на те, чи придатний цей світ для життя, чи ні.