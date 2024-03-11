Зірок більше, ніж піщинок на Землі: інтерактивна карта показує масштаби Всесвіту (фото)

Наше Сонце — це лише одна з 70 септильйонів зірок, розкиданих космосом.

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Вчений Кері Хуанг створив приголомшливу інтерактивну карту Всесвіту, яка допомагає зрозуміти його справжній масштаб. Завдяки цій карті можна дізнатися, що зірок схожих на Сонце у Всесвіті більше, ніж усіх піщинок на Землі. За допомогою інтерактивної карти, що отримала назву "Масштаб Всесвіту", можна оцінити розміри тих чи інших масивних космічних об'єктів або ж навпаки зануриться у світ елементарних частинок. Для цього лише потрібно збільшити або зменшити карту рухом комп'ютерної миші, пише Daily Mail.

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Щоб побачити, наскільки ми малі порівняно з навколишнім світом, просто збільште масштаб мапи, перейшовши за цим посиланням, і спостерігайте, як знайомі орієнтири зникають і стають незначними за розмірами. Або, щоб дослідити світ у мікроскопічному масштабі, потрібно зменшити мапу і можна побачити все: від бактерій до фундаментальних частинок, що складають Всесвіт. Щоб дізнатися більше про будь-який об'єкт, який ви бачите, натисніть на будь-яке зображення.

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За словами Роба Кріттендена з Плімутського університету, Велика Британія, навіть важко усвідомити неосяжність Всесвіту, адже він воістину величезний. Можна почати з розмірів нашої планети, діаметр якої становить 12 742 км і, хоча вона здається величезною, на тлі Сонячної системи, це маленький світ. Наприклад, найдальша планета Сонячної системи Нептун перебуває на відстані 4,5 млрд км від Сонця.

Сонце може здатися величезним, але воно навіть не входить до числа найбільших зірок. Альдебаран, наприклад, у 44 рази більший за нашу зірку Фото: Скриншот

Але якщо збільшити масштаб карти, то виявиться, що Сонячна система зовсім маленька і наше Сонце — це всього лише крихітна частина нашої галактики Чумацький Шлях. Для вимірювання відстаней у галактики потрібно використовувати такі одиниці, як світловий рік. Це відстань, яку світло проходить за один земний рік, і вона становить 9,46 трильйона кілометрів.

Сам Чумацький Шлях має діаметр 100 000 світлових років, а Сонце розташоване на відстані приблизно 25 000 світлових років від центру нашої галактики.

Найближча до Сонця зірка Альфа Центавра перебуває на відстані трохи понад 4 світлових років. Щоб уявити це, уявіть, що Сонце — це монета у вас у руках, тож найближча зірка — це монета, яку тримає людина на відстані приблизно 550 км від вас.

Якби Сонце було розміром з монету, то діаметр Чумацького Шляху був би 12 млн км, що більш ніж у 30 разів перевищує відстань від Землі до Місяця Фото: Скриншот

Водночас Сонце є однією із сотень мільярдів зірок у нашій галактиці. Астрономи вважають, що зірок у Чумацькому Шляху від 100 до 400 млрд.

Якщо збільшити масштаб карти, то виявиться, що навіть наша галактика виглядає досить маленькою в космічних масштабах. За словами Криттендена, галактики можуть існувати самі по собі, а можуть перебувати в таких структурах, як групи галактик, або ж ще більших структурах під назвою скупчення галактик.

Чумацький Шлях входить до Місцевої групи галактик, яка складається з приблизно 30 подібних об'єктів, і вся ця група протирається в космосі на відстань 10 млн світлових років.

Якщо рухатися по карті далі, то можна побачити найбільші структури у Всесвіті. У цьому масштабі можна бачити, що Місцева група галактик — це всього лише невеличкий район на околиці масивної структури під назвою Надскупчення Діви, діаметр якої становить понад 110 млн світлових років. Але ця структура є лише однією з приблизно 10 млн надскуплень галактик у Всесвіті.

Чумацький Шлях є частиною Місцевої групи (праворуч), скупчення галактик, що простягається на відстань понад 10 мільйонів світлових років. Але це тільки одна частина Надскупчення Діви, діаметр якого перевищує 110 мільйонів світлових років Фото: Скриншот

Подібні надскупчення входять до складу ще більш масивних надскупчень галактик. Надскупчення Діви входить до складу надскупчення Ланіакея, діаметром понад 500 млн світлових років і сюди входить приблизно 100 тисяч галактик.

Хоча Всесвіт нескінченно великий, існує кінцева межа того, що ми можемо спостерігати, або того, що астрономи називають горизонтом. За словами Кріттендена, повний Всесвіт більший за цей горизонт, і астрономи не бачили жодних ознак того, що він кінцевий.

Вважається, що розмір спостережуваного Всесвіту становить приблизно 46,508 млрд світлових років. Астрономи припускають, що Всесвіт містить приблизно 70 септильйонів зірок, тобто 7 з 23 нулями.

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