Звезд больше, чем песчинок на Земле: интерактивная карта показывает масштабы Вселенной (фото)

Наше Солнце – это лишь одна из 70 септиллионов звезд, разбросанных по космосу.

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Ученый Кэри Хуанг создал потрясающую интерактивную карту Вселенной, которая помогает понять ее истинный масштаб. Благодаря этой карте можно узнать, что звезд похожих на Солнце во Вселенной больше, чем всех песчинок на Земле. С помощью интерактивной карты, получившей название "Масштаб Вселенной", можно оценить размеры тех или иных массивных космических объектов или же наоборот погрузится в мир элементарных частиц. Для этого лишь нужно увеличить или уменьшить карту движением компьютерной мыши, пишет Daily Mail.

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Чтобы увидеть, насколько мы малы по сравнению с окружающим миром, просто увеличьте масштаб карты перейдя по этой ссылке и наблюдайте, как знакомые ориентиры исчезают и становятся незначительными по размерам. Или, чтобы исследовать мир в микроскопическом масштабе, нужно уменьшить карту и можно увидеть все от бактерий до фундаментальных частиц, составляющих Вселенную. Чтобы узнать больше о любом объекте, который вы видите, нажмите на любое изображение.

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Это невозможно: обнаружена уже мертвая галактика, когда Вселенная была еще молодой (фото)

По словам Роба Криттендена из Плимутского университета, Великобритания, даже трудно осознать необъятность Вселенной, ведь она поистине огромна. Можно начать с размеров нашей планеты, диаметр которой составляет 12 742 км и, хотя она кажется огромной, на фоне Солнечной системы, это маленький мир. Например, самая далекая планета Солнечной системы Нептун находится на расстоянии 4,5 млрд км от Солнца.

Солнце может показаться огромным, но оно даже не входит в число крупнейших звезд. Альдебаран, например, в 44 раза больше нашей звезды Фото: Скриншот

Но если увеличить масштаб карты, то окажется, что Солнечная система совсем маленькая и наше Солнце –это всего лишь крошечная часть нашей галактики Млечный Путь. Для измерения расстояний в галактики нужно использовать такие единицы, как световой год. Это расстояние, которое свет проходит за один земной год, и оно составляет 9,46 триллиона километров.

Сам Млечный Путь имеет диаметр 100 000 световых лет, а Солнце находится на расстоянии примерно 25 000 световых лет от центра нашей галактики.

Ближайшая к Солнцу звезда Альфа Центавра находится на расстоянии чуть более 4 световых лет. Чтобы вообразить это, представьте, что Солнце – это монета у вас в руках, так вот ближайшая звезда — это монета, которую держит человек на расстоянии примерно 550 км от вас.

Если бы Солнце было размером с монету, то диаметр Млечного Пути был бы 12 млн км, что более чем в 30 раз превышает расстояние от Земли до Луны Фото: Скриншот

В то же время Солнце является одной из сотен миллиардов звезд в нашей галактике. Астрономы считают, что звезд в Млечном Пути от 100 до 400 млрд.

Если увеличить масштаб карты, то окажется, что даже наша галактика выглядит довольно маленькой в космических масштабах. По словам Криттендена, галактики могут существовать сами по себе, а могут находится в таких структурах, как группы галактик, или же еще больших структурах под названием скопления галактик.

Млечный Путь входит в Местную группу галактик, которая состоит из примерно 30 подобных объектов, и вся эта группа протирается в космосе на расстояние 10 млн световых лет.

Если двигаться по карте дальше, то можно увидеть самые большие структуры во Вселенной. В этом масштабе можно видеть, что Местная группа галактик — это всего лишь небольшой район на окраине массивной структуры под названием Сверхскопление Девы, диаметр которой составляет более 110 млн световых лет. Но эта структура является лишь одной из примерно 10 млн сверхскоплений галактик во Вселенной.

Млечный Путь является частью Местной группы (справа), скопления галактик, простирающегося на расстояние более 10 миллионов световых лет. Но это только одна часть Сверхскопления Девы, диаметр которого превышает 110 миллионов световых лет Фото: Скриншот

Подобные сверхскопления входят в составе еще более массивных сверхскоплений галактик. Сверхскопление Девы входит в состав сверхскопления Ланиакея, диаметром более 500 млн световых лет и сюда входит примерно 100 тысяч галактик.

Хотя Вселенная бесконечно велика, существует конечный предел того, что мы можем наблюдать, или того, что астрономы называют горизонтом. По словам Криттендена, полная Вселенная больше этого горизонта, и астрономы не видели никаких признаков того, что она конечна.

Считается, что размер наблюдаемой Вселенной составляет примерно 46,508 млрд световых лет. Астрономы предполагают, что Вселенная содержит примерно 70 септиллионов звезд, то есть 7 с 23 нулями.

Фокус уже писал о Большом голубом пятне на Юпитере, в частности о том, откуда взялась аномалия и какого она цвета. Исследователи до сих пор пытаются объяснить процесс, который породил это пятно на газовой планете.