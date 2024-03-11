Из-за диетической газировки сердце пропускает удары: чем это грозит

Исследователи обнаружили опасное состояние, развитие которого увеличивает пристрастие к диетической газировке.

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Ученые выяснили, что искусственно послащенные безалкогольные напитки могут иметь негативное влияние на работу сердца, пишет Futurism.

Новое исследования, проведенное экспертами из Шанхайской клинической больницы, обнаружило связь между регулярным употреблением диетической газировки и опасным нерегулярным сердцебиением.

Речь идет о фибрилляции предсердий – медицинский термин, обозначающий нерегулярное сердцебиение. Среди симптомов также находятся учащенное сердцебиение, усталость, головокружение и одышка.

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На основе данных более 200 тыс. пациентов, команда исследователей обнаружила, что в газированные напитки с несахарными подсластителями, значительно увеличивали риск развития фибрилляции в сравнении с теми, кто предпочитал фруктовый сок или обычную газировку.

У людей, который выпивали более 2 л диетических напитков в неделю, вероятность развития фибрилляции была на 20% выше.

Возвращение к обычной газировке тоже кажется не лучшей идеей. Ученые из Шанхая выяснили, что употребление более 2 л обычной подслащенной газировки в неделю увеличивает риск фибрилляции на 10%.

Часть испытуемых, которые пили несладкий фруктовый или овощной сок, имели риск развития опасной болезни на 8% ниже, чем любители газировок.

Диетолог Пенни Крис-Этертон отметила, что это исследование стало первым, где была проверена связь газированных напитков с фибрилляцией.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты. Между тем, вода остается наилучшим выбором, а газированных напитков лучше избегать", — говорит Крис-Этертон.

Конечно, употребление большого количества диетической газировки, вероятно, не будет таким вредным для сердца, как чрезмерное употребление алкоголя. Но обнаружившийся риск достаточно серьезен, чтобы пересмотреть свои привычки.

Напомним, врачи рассказали о пагубном влиянии газировки на наш организм. благодаря кофеину и сахару газировка может дать вам быстрый заряд энергии. Но эта энергия недолговечна и может привести к энергетическому спаду.